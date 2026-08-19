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Главу наблюдательного совета Сенс Банка Гладышенко отстранили на шесть месяцев — Минфин

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Кабмин отстранил Николая Гладышенко из-за рисков ненадлежащего надзора и отмывания средств. Также инициировано отстранение Алексея Ступака.

Главу наблюдательного совета Сенс Банка Гладышенко отстранили на шесть месяцев — Минфин

Кабинет Министров Украины принял решение об отстранении председателя наблюдательного совета АО «Сенс Банк» Николая Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев, передает УНН со ссылкой на Минфин.

Детали

Как сообщили в ведомстве, решение принято в соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности» с учетом публичной информации, обнародованной Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Целью отстранения является нейтрализация угроз ненадлежащего и неэффективного функционирования наблюдательного совета АО «Сенс Банк», в частности рисков, связанных с использованием банка в целях отмывания средств и ненадлежащим надзором за процедурами предотвращения отмывания средств. Также Правительство инициировало отстранение председателя правления АО «Сенс Банк» Алексея Ступака 

- сообщили в Минфине.

Правительство отстранило председателя наблюдательного совета Сенс Банка и инициировало отстранение председателя правления — Корецкий19.08.26, 22:07 • 10189 просмотров

Напомним 

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео с более полными аудиозаписями и деталями дела в рамках спецоперации под названием «Форрест Гамп» по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела — действующие и бывшие народные депутаты и высокопоставленные чиновники ОП.

Антонина Туманова

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