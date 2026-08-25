Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор

Бізнесмен, фігурант справи "Мідас" Тімур Міндіч передав ексзаступниці голови Офісу Президента Ірині Мудрій готівку на заставу для ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це заявив прокурор САП під час засідання по обранню запобіжного заходу голові правління державного Sense Bank Олексію Ступаку, передає УНН.

Фактично починаються ці всі події з 9 червня 2026 року, коли пані Мудра отримала пропозицію долучити до організації легалізації готівкових коштів, щодо яких обставини свідчать про одержання їх злочинним шляхом, безпосередньо від учасника злочинної організації, який передав їх, перебуваючи у розшуку та перебуваючи на території Ізраїлю - сказав прокурор.

За його словами, кошти у готівці були передані невстановленій особі, щоб в подальшому ці кошти були за допомогою проведення фінансових операцій переведені в безготівковий вигляд.

За допомогою, зокрема, фіктивних транзакцій внесені на рахунки спочатку підконтрольних учасникам даних подій юридичних осіб, надано цим коштам легальний безготівковий вигляд. Після цього ці кошти мали бути перераховані на рахунок ВАКС як сплата застави - додав прокурор.

Доповнення

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить Вищий антикорупційний суд взяти голову правління державного Sense Bank Олексія Ступака під варту з альтернативою внесення 150 млн грн застави.

Його підозрюють у пособництві легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомляли у НАБУ і САП, було викрито злочинну організацію, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.

У САП вказували, що метою створення та діяльності вказаної злочинної організації, за версією слідства, було заволодіння об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності та ін.

Напередодні прокурор у суді ще одного фігуранта справи зазначив, що, за версією слідства, у справі фігурує Ірина Мудра, тодішня заступник керівника Офісу Президента.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відсторонення голови наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколи Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців.

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час перетину державного кордону. Затримання відбулося у межах справи "Мідас", тривають першочергові слідчі дії.

САП та НАБУ повідомили про підозру Галущенку у справі "Мідас".

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому міністру енергетики у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у 200 млн гривень.

Згодом ВАКС зменшив розмір застави Герману Галущенку з 200 млн гривень до 150 млн гривень.