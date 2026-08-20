Операция «Фемида»: НАБУ и САП после операции «Форрест Гамп» раскрыли схему рейдерства и показали видео, появились новые подозрения

НАБУ и САП обнародовали детали и видео ещё одного эпизода в рамках дела о раскрытой преступной организации под названием операция «Фемида», связанного со схемой рейдерства, в том числе посредством вмешательства в сети Минюста, и объявили о новых подозрениях, пишет УНН.

Как отметили в НАБУ и САП, деятельность преступной организации не ограничивалась легализацией незаконно полученных средств. О такой схеме правоохранители сообщили накануне.

Операция "Форрест Гамп": НАБУ и САП раскрыли детали схемы на 150 млн грн, фигурируют замруководителя ОП, экс-нардеп и не только

Операция "Форрест Гамп": в НАБУ сообщили об объявленных подозрениях

НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации коррупции высокого уровня разоблачили преступную организацию под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, в состав которой входили высокопоставленные должностные лица Офиса Президента Украины и другие лица. Основной целью деятельности преступной организации было завладение дорогостоящими объектами недвижимости и другими активами предприятий путём незаконного установления контроля над субъектами хозяйственной деятельности, находившимися в собственности других лиц, о чём два соорганизатора заключили так называемое понятийное соглашение. Фигуранты дела осуществляли рейдерский захват предприятий посредством подделки документов о праве собственности на такие предприятия, а также судебных решений