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Операция «Фемида»: НАБУ и САП после операции «Форрест Гамп» раскрыли схему рейдерства и показали видео, появились новые подозрения

Киев • УНН

 • 516 просмотра

НАБУ и САП раскрыли новый эпизод в рамках дела о разоблачённой преступной организации под названием операция «Фемида». Преступники, по данным НАБУ и САП, вмешивались в сети Минюста и подделывали судебные и имущественные документы.

Операция «Фемида»: НАБУ и САП после операции «Форрест Гамп» раскрыли схему рейдерства и показали видео, появились новые подозрения

НАБУ и САП обнародовали детали и видео ещё одного эпизода в рамках дела о раскрытой преступной организации под названием операция «Фемида», связанного со схемой рейдерства, в том числе посредством вмешательства в сети Минюста, и объявили о новых подозрениях, пишет УНН.

Как отметили в НАБУ и САП, деятельность преступной организации не ограничивалась легализацией незаконно полученных средств. О такой схеме правоохранители сообщили накануне.

Операция "Форрест Гамп": НАБУ и САП раскрыли детали схемы на 150 млн грн, фигурируют замруководителя ОП, экс-нардеп и не только19.08.26, 12:00 • 13970 просмотров

НАБУ и САП разоблачили схему рейдерского захвата участниками преступной организации объектов недвижимости и других активов юридических лиц путём несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины, подделки судебных решений и документов о праве собственности

- указали в САП и НАБУ в обнародованном видео, в котором привели подробности

Операция "Форрест Гамп": в НАБУ сообщили об объявленных подозрениях19.08.26, 12:31 • 3232 просмотра

НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации коррупции высокого уровня разоблачили преступную организацию под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, в состав которой входили высокопоставленные должностные лица Офиса Президента Украины и другие лица. Основной целью деятельности преступной организации было завладение дорогостоящими объектами недвижимости и другими активами предприятий путём незаконного установления контроля над субъектами хозяйственной деятельности, находившимися в собственности других лиц, о чём два соорганизатора заключили так называемое понятийное соглашение. Фигуранты дела осуществляли рейдерский захват предприятий посредством подделки документов о праве собственности на такие предприятия, а также судебных решений

- рассказал в обнародованном НАБУ и САП видео детектив НАБУ Александр Иванов.

Как сообщил детектив НАБУ, "стоимость активов предприятий, которыми участники преступной организации незаконно завладели осенью 2025 года, составила более 248 млн грн, а в мае 2026 года они пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн грн". "Целью завладения одним из предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более полумиллиарда гривен", - добавил детектив НАБУ.

"Для реализации схемы фигуранты привлекали хакеров, которые под видом государственных регистраторов проникли в реестр юридических лиц и внесли поддельные документы, ложные сведения о переходе права собственности от законных владельцев к подставным лицам. За два дня участники схемы переоформили корпоративные права захваченных предприятий на подконтрольных лиц, которые фактически были охранниками одного из соорганизаторов преступления", - отметил детектив НАБУ.

19 августа 2026 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили участникам преступной организации о подозрении по статьям 191, 206 прим. 2, 358 и 361 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается

- указал детектив НАБУ Александр Иванов.


Дополняется...

Юлия Шрамко

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