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Операція "Феміда": НАБУ і САП після операції "Форест Гамп" викрили схему рейдерства і показали відео, є нові підозри

Київ • УНН

 • 696 перегляди

НАБУ і САП розкрили новий епізод у межах справи щодо викритої злочинної організації під назвою операція «Феміда». Злочинці за даними НАБУ і САП, втручалися в мережі Мін’юсту та підробляли судові й майнові документи.

Операція "Феміда": НАБУ і САП після операції "Форест Гамп" викрили схему рейдерства і показали відео, є нові підозри

НАБУ і САП оприлюднили деталі і відео щодо ще одного епізоду у межах справи щодо викритої злочинної організації під назвою операція "Феміда" щодо схеми рейдерства через у тому числі втручання у мережі Мін'юсту, оголосили нові підозри, пише УНН.

Як зазначили у НАБУ і САП, діяльність злочинної організації не обмежувалася легалізацією незаконно набутих коштів. Про таку схему правоохоронці повідомили напередодні.

Операція "Форест Гамп": НАБУ і САП розкрили деталі схеми на 150 млн грн, фігурує заступник керівника ОП, екснардеп і не тільки19.08.26, 12:00 • 13977 переглядiв

НАБУ та САП викрили схему рейдерського захоплення учасниками злочинної організації об’єктів нерухомості та інших активів юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності

- вказали у САП і НАБУ в оприлюдненому відео, де навели деталі

Операція "Форест Гамп": у НАБУ повідомили про оголошені підозри19.08.26, 12:31 • 3236 переглядiв

НАБУ та САП в межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрили злочинну організацію під керівництвом діючого та колишнього народних депутатів України, до складу якої входили високопосадовці Офісу Президента України та інші особи. Основною метою діяльності злочинної організації було заволодіння дороговартісними об'єктами нерухомості та іншими активами підприємств шляхом незаконного встановлення контролю над суб'єктами господарської діяльності, які перебували у власності інших осіб, про що два співорганізатори уклали так звану понятійну угоду. Фігуранти справи вчиняли рейдерське захоплення підприємств за рахунок підробки документів щодо права власності на такі підприємства, а також судові рішення

- розповів на оприлюдненому НАБУ і САП відео детектив НАБУ Олександр Іванов.

Як повідомив детектив НАБУ, "вартість активів підприємств, якими учасники злочинної організації незаконно заволоділи восени 2025 року, склало більше 248 млн грн, а у травні 2026 року намагались заволодіти об'єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн". "Метою заволодіння одним з підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад пів мільярда гривень", - додав детектив НАБУ.

"Для реалізації схеми фігуранти залучали хакерів, які під виглядом державних реєстраторів проникли до реєстру юридичних осіб та внесли підроблені документи, неправдиві відомості про перехід права власності від законних власників на підставних осіб. За два дні учасники схеми переоформили корпоративні права захоплених підприємств на підконтрольних осіб, які фактично були охоронцями одного зі співорганізаторів злочину", - зазначив детектив НАБУ.

19 серпня 2026 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації за статтями 191, 206 прим. 2, 358 та 361 Кримінального кодексу України. Слідство триває

- вказав детектив НАБУ Олександр Іванов.


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