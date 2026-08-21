ВАКС 21 августа рассмотрит меру пресечения для экс-замруководителя ОП

Высший антикоррупционный суд планирует сегодня рассмотреть ходатайство о применении меры пресечения в отношении бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента, о чем в пятницу сообщил в социальных сетях, пишет УНН.

Детали

"ВАКС назначил рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в отношении экс-заместительницы руководителя Офиса Президента Украины. Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в отношении бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента Украины запланировано на 21 августа 2026 года в 14:00", — говорится в сообщении.

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Как сообщали в НАБУ и САП, была разоблачена преступная организация, действовавшая под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц.

В САП указывали, что целью создания и деятельности указанной преступной организации, по версии следствия, было завладение объектами недвижимости, а также другими активами юридических лиц путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины, подделки судебных решений, документов о праве собственности и т. д.

Накануне прокурор в суде еще одного фигуранта дела отметил, что, по версии следствия, в деле фигурирует Ирина Мудра, тогдашняя заместительница руководителя Офиса Президента.

Мудра была уволена с должности заместительницы руководителя ОП.

Ирину Мудру уволили с должности заместителя руководителя ОП