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Financial Times

НАБУ і САП розкрили деталі схеми з фігурантами чинним і колишнім нардепами і топпосадовцями ОП і показали мішки з грошима

Київ • УНН

 • 482 перегляди

НАБУ і САП заявили про справу щодо рейдерства, відмивання 150 млн грн і не тільки. У справі фігурують чинний і колишній нардепи.

НАБУ і САП розкрили деталі схеми з фігурантами чинним і колишнім нардепами і топпосадовцями ОП і показали мішки з грошима

НАБУ і САП розкрили деталі викриття злочинної організації за участі топпосадовців, де підозрюють рейдерство та відмивання коштів, у справі фігурують чинний та колишній нардепи, а також високопосадовці Офісу Президента України, пише УНН.

Деталі

"НАБУ та САП викрили злочинну організацію, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб", - ідеться у повідомленні НАБУ.

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Діяльність злочинної організації, за даними НАБУ, "серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності".

За даними САП, "зафіксовані під час розслідування фактичні дані свідчать про уважне ставлення учасників організованої групи до методів конспірації своєї неправомірної діяльності, зокрема систематичну зміну мобільних телефонів з видаленням інформації, використання захищених каналів зв’язку, зміну місць проживання, вжиття заходів для унеможливлення зовнішнього стеження за ними та їхніми автомобілями, а також незаконний доступ та моніторинг різних баз даних і реєстрів державних органів з метою оперативного виявлення можливого інтересу працівників правоохоронних органів до діяльності членів злочинної організації. Однак така ретельна протидія в результаті не стала на заваді викриттю їх протиправної діяльності".

"Восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", - зазначається у повідомленні НАБУ.

Як вказано, "крім того, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця".

"Поряд із цим, окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом", - зазначили у НАБУ.

"Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників ЗО у справі "Мідас"", - вказали у НАБУ.

"Також організована група з числа учасників злочинної організації готувала незаконне позбавлення волі та викрадення людини з метою отримання контролю над суб’єктом господарської діяльності. Злочин вчасно попередили", - заявили у НАБУ.

"19 серпня 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам злочинної організації та залученим ними особам за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України. Слідство триває", - повідомили в НАБУ.

На оприлюднених НАБУ у межах справи фото видно зокрема мішки з грошима.

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Юлія Шрамко

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