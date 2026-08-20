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Financial Times

НАБУ и САП раскрыли детали схемы с фигурантами действующим и бывшим нардепами и топ-чиновниками ОП и показали мешки с деньгами

Киев • УНН

 • 940 просмотра

НАБУ и САП заявили о деле, касающемся рейдерства, отмывания 150 млн грн и не только. В деле фигурируют действующий и бывший нардепы.

НАБУ и САП раскрыли детали схемы с фигурантами действующим и бывшим нардепами и топ-чиновниками ОП и показали мешки с деньгами

НАБУ и САП раскрыли детали разоблачения преступной организации при участии высокопоставленных должностных лиц, которых подозревают в рейдерстве и отмывании средств; в деле фигурируют действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица Офиса Президента Украины, пишет УНН.

Детали

"НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, действовавшую под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц", — говорится в сообщении НАБУ.

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Деятельность преступной организации, по данным НАБУ, "среди прочего, была направлена на завладение дорогостоящими объектами недвижимости, а также другими активами юридических лиц путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины, подделки судебных решений и документов о праве собственности".

По данным САП, "зафиксированные в ходе расследования фактические данные свидетельствуют о внимательном отношении участников организованной группы к методам конспирации своей противоправной деятельности, в частности о систематической смене мобильных телефонов с удалением информации, использовании защищенных каналов связи, смене мест проживания, принятии мер для исключения внешнего наблюдения за ними и их автомобилями, а также незаконном доступе и мониторинге различных баз данных и реестров государственных органов с целью оперативного выявления возможного интереса работников правоохранительных органов к деятельности членов преступной организации. Однако такое тщательное противодействие в итоге не стало препятствием для разоблачения их противоправной деятельности".

"Осенью 2025 года участники преступной организации осуществили рейдерский захват двух предприятий, стоимость активов которых составляла 248 млн грн. В то же время целью завладения одним из этих предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн грн", — отмечается в сообщении НАБУ.

Как указано, "кроме того, в мае 2026 года участники преступной организации пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн грн, но из-за обстоятельств, не зависевших от их воли, не смогли довести указанное преступление до конца".

"Наряду с этим отдельные участники преступной организации в сговоре с представителями и должностными лицами одного из государственных банков в течение июня 2026 года организовали и обеспечили легализацию средств, полученных преступным путем", — сообщили в НАБУ.

"Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для внесения залога за одного из участников ПО по делу "Мидас"", — указали в НАБУ.

"Также организованная группа из числа участников преступной организации готовила незаконное лишение свободы и похищение человека с целью получения контроля над субъектом хозяйственной деятельности. Преступление своевременно предупредили", — заявили в НАБУ.

"19 августа 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам преступной организации и привлеченным ими лицам по статьям 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 УК Украины. Расследование продолжается", — сообщили в НАБУ.

На опубликованных НАБУ в рамках дела фотографиях видны, в частности, мешки с деньгами.

Операция "Фемида": НАБУ и САП после операции "Форрест Гамп" раскрыли схему рейдерства и показали видео, появились новые подозрения20.08.26, 13:16 • 9792 просмотра

Юлия Шрамко

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