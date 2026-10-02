Дело о хищении миллионов в Минюсте передали в суд — кто среди обвиняемых

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Обвинительный акт по делу о завладении средствами Минюста при закупке услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса и 1285 многофункциональных устройств направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Среди обвиняемых:

бывший государственный секретарь Минюста;

начальник и заместитель начальника управлений Минюста;

бенефициарный владелец и двое руководителей частного общества.

В рамках досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ, установлено, что бенефициарный владелец общества разработал преступную схему с участием должностных лиц Минюста с целью завладения государственными средствами при осуществлении закупок.

"Первый эпизод: должностные лица Минюста внесли изменения в смету на 2021 год, а руководители частного общества организовали подготовку технического задания на модернизацию аппаратно-программного комплекса с указанием специфических требований к характеристикам оборудования, что обеспечивало победу в тендерах именно этого общества. Кроме того, выяснилось, что стоимость услуг, указанная в коммерческих предложениях общества, была значительно завышена", - отметили в САП.

Для обеспечения видимости законности проведения торгов лица привлекли еще одну частную фирму, однако ее тендерное предложение было признано менее коммерчески привлекательным. Реализация этой схемы привела к нанесению ущерба Минюсту на сумму более 10 млн гривен.

"Второй эпизод: должностные лица Минюста с целью закупки многофункциональных устройств организовали внесение соответствующих изменений в смету на 2021 год. В дальнейшем для формирования завышенной ожидаемой стоимости закупки в адрес частного общества и других, заранее определенных, компаний направили запросы о предоставлении коммерческих предложений и получили необходимые ответы. Для создания видимости конкуренции участники схемы обеспечили формальное участие в торгах еще одного предприятия, тендерное предложение которого признали менее коммерчески привлекательным, чем предложение подконтрольного общества. В результате Минюст закупил многофункциональные устройства по завышенной стоимости, а государство потеряло более 8,9 млн гривен", - добавили в САП.

Полученные таким способом деньги злоумышленники перечислили на счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Одному из руководителей частного общества дополнительно инкриминирована ч. 2 ст. 209 УК Украины, начальнику управления Минюста – ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Напомним

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о вероятном завладении государственными средствами при закупках Министерства юстиции Украины.