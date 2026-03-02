Завершили розслідування справи про закупівлі Мін’юсту - збитки сягнули понад 19,5 млн грн

$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 13695 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 15073 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 14020 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 15564 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 17339 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 12658 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 13759 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 15417 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 29681 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 16716 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 26806 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 28640 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 14261 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 12684 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 21216 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto17:58 • 1598 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 13709 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 21315 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 28740 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 29690 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 5938 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 12750 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 14326 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 76002 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 73574 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Airbus A380
Starlink

Завершили розслідування справи про закупівлі Мін'юсту - збитки сягнули понад 19,5 млн грн

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 420 перегляди

НАБУ та САП завершили розслідування справи про заволодіння коштами Мін’юсту на 19,5 млн грн. Серед підозрюваних – ексдержсекретар міністерства та представники ТОВ.

Завершили розслідування справи про закупівлі Мін’юсту - збитки сягнули понад 19,5 млн грн

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі ймовірного заволодіння державними коштами під час закупівель Міністерства юстиції України. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал Національного антикорупційного бюро.

Деталі

За даними слідства, серед підозрюваних – колишній державний секретар Мін’юсту, двоє колишніх керівників структурних підрозділів міністерства (начальник і заступник начальника управлінь), а також бенефіціарний власник і двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.

За версією слідства, бенефіціарний власник ТОВ нібито розробив план, за яким службові особи Мін’юсту організували внесення змін до кошторису на 2021 рік. Це, за версією правоохоронців, дозволило провести закупівлю послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу та багатофункціональних пристроїв.

Далі, щоб сформувати завищену очікувану вартість закупівлі, на адресу ТОВ і заздалегідь визначених компаній направили запити щодо надання комерційних пропозицій та отримали, як зазначається, "потрібні" відповіді.

Для створення видимості конкуренції учасники схеми забезпечили формальну участь у торгах ще одного підприємства, чию тендерну пропозицію визнали менш комерційно привабливою, ніж у підконтрольного ТОВ, зазначають у НАБУ і САП.

У результаті, за даними слідства, Міністерство юстиції закупило послуги з модернізації апаратно-програмного комплексу та 1285 багатофункціональних пристроїв за завищеною вартістю. Державному бюджету, завдали збитків на понад 19,5 млн грн, якими, за версією слідства, учасники оборудки заволоділи.

Також правоохоронці стверджують, що для відмивання частини коштів (орієнтовно 10 млн грн) їх перерахували на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Нагадаємо

У лютому стало відомо, що САП та НАБУ викрили нову схему заволодіння державними коштами в Мін'юсті. Держава втратила понад 8,9 млн гривень на закупівлі 1285 багатофункціональних пристроїв.

Олександра Василенко

Техніка
Державний бюджет
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Міністерство юстиції України
Національне антикорупційне бюро України
Україна