Завершили розслідування справи про закупівлі Мін’юсту - збитки сягнули понад 19,5 млн грн
Київ • УНН
НАБУ та САП завершили розслідування справи про заволодіння коштами Мін’юсту на 19,5 млн грн. Серед підозрюваних – ексдержсекретар міністерства та представники ТОВ.
НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі ймовірного заволодіння державними коштами під час закупівель Міністерства юстиції України. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал Національного антикорупційного бюро.
Деталі
За даними слідства, серед підозрюваних – колишній державний секретар Мін’юсту, двоє колишніх керівників структурних підрозділів міністерства (начальник і заступник начальника управлінь), а також бенефіціарний власник і двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.
За версією слідства, бенефіціарний власник ТОВ нібито розробив план, за яким службові особи Мін’юсту організували внесення змін до кошторису на 2021 рік. Це, за версією правоохоронців, дозволило провести закупівлю послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу та багатофункціональних пристроїв.
Далі, щоб сформувати завищену очікувану вартість закупівлі, на адресу ТОВ і заздалегідь визначених компаній направили запити щодо надання комерційних пропозицій та отримали, як зазначається, "потрібні" відповіді.
Для створення видимості конкуренції учасники схеми забезпечили формальну участь у торгах ще одного підприємства, чию тендерну пропозицію визнали менш комерційно привабливою, ніж у підконтрольного ТОВ, зазначають у НАБУ і САП.
У результаті, за даними слідства, Міністерство юстиції закупило послуги з модернізації апаратно-програмного комплексу та 1285 багатофункціональних пристроїв за завищеною вартістю. Державному бюджету, завдали збитків на понад 19,5 млн грн, якими, за версією слідства, учасники оборудки заволоділи.
Також правоохоронці стверджують, що для відмивання частини коштів (орієнтовно 10 млн грн) їх перерахували на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
Нагадаємо
У лютому стало відомо, що САП та НАБУ викрили нову схему заволодіння державними коштами в Мін'юсті. Держава втратила понад 8,9 млн гривень на закупівлі 1285 багатофункціональних пристроїв.