Завершено расследование дела о закупках Минюста - ущерб достиг более 19,5 млн грн
Киев • УНН
НАБУ и САП завершили расследование дела о завладении средствами Минюста на 19,5 млн грн. Среди подозреваемых – экс-госсекретарь министерства и представители ООО.
НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу предполагаемого завладения государственными средствами при закупках Министерства юстиции Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро.
Подробности
По данным следствия, среди подозреваемых – бывший государственный секретарь Минюста, двое бывших руководителей структурных подразделений министерства (начальник и заместитель начальника управлений), а также бенефициарный владелец и двое руководителей общества с ограниченной ответственностью.
По версии следствия, бенефициарный владелец ООО якобы разработал план, по которому должностные лица Минюста организовали внесение изменений в смету на 2021 год. Это, по версии правоохранителей, позволило провести закупку услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса и многофункциональных устройств.
Далее, чтобы сформировать завышенную ожидаемую стоимость закупки, в адрес ООО и заранее определенных компаний направили запросы о предоставлении коммерческих предложений и получили, как отмечается, "нужные" ответы.
Для создания видимости конкуренции участники схемы обеспечили формальное участие в торгах еще одного предприятия, чье тендерное предложение признали менее коммерчески привлекательным, чем у подконтрольного ООО, отмечают в НАБУ и САП.
В результате, по данным следствия, Министерство юстиции закупило услуги по модернизации аппаратно-программного комплекса и 1285 многофункциональных устройств по завышенной стоимости. Государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 19,5 млн грн, которыми, по версии следствия, участники сделки завладели.
Также правоохранители утверждают, что для отмывания части средств (ориентировочно 10 млн грн) их перечислили на счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.
Напомним
В феврале стало известно, что САП и НАБУ разоблачили новую схему завладения государственными средствами в Минюсте. Государство потеряло более 8,9 млн гривен на закупке 1285 многофункциональных устройств.