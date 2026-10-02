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Техніка

Справу про розкрадання мільйонів у Мін’юсті передали до суду - хто серед обвинувачених

Київ • УНН

 • 356 перегляди

До суду направили справу щодо закупівель Мін’юсту із завищеними цінами. Обвинуваченими є шестеро посадовців і керівників компанії.

Справу про розкрадання мільйонів у Мін’юсті передали до суду - хто серед обвинувачених
Фото ілюстративне

Обвинувальний акт у справі щодо заволодіння коштами Мін’юсту під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу та 1285 багатофункціональних пристроїв направили до суду. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН

Серед обвинувачених:

  • колишній державний секретар Мін'юсту;
    • начальник та заступник начальника управлінь Мін'юсту;
      • бенефіціарний власник та двоє керівників приватного товариства.

        У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що бенефіціарний власник товариства розробив злочинну схему за участю службових осіб Мін’юсту задля заволодіння державними коштами під час здійснення закупівель.

        "Перший епізод: службові особи Мін’юсту внесли зміни до кошторису на 2021 рік, а керівники приватного товариства організували підготовку технічного завдання на модернізацію апаратно-програмного комплексу із зазначенням специфічних вимог до характеристик обладнання, що забезпечувало перемогу в тендерах саме цього товариства. Крім того, з’ясувалося, що вартість послуг, вказана в комерційних пропозиціях товариства, була значно завищена", - зазначили у САП. 

        Для забезпечення видимості законності проведення торгів особи залучили ще одну приватну фірму, проте її тендерна пропозиція була визнана менш комерційно привабливою. Реалізація цієї схеми призвела до завдання збитків Мін’юсту на суму понад 10 млн гривень.

        "Другий епізод: службові особи Мін’юсту з метою закупівлі багатофункціональних пристроїв організували внесення відповідних змін до кошторису на 2021 рік. У подальшому задля формування завищеної очікуваної вартості закупівлі на адресу приватного товариства та інших, заздалегідь визначених, компаній направили запити щодо надання комерційних пропозицій та одержали потрібні відповіді. Для створення видимості конкуренції учасники схеми забезпечили формальну участь у торгах ще одного підприємства, тендерну пропозицію якого визнали менш комерційно привабливою, ніж підконтрольного товариства. У результаті Мін’юст закупив багатофункціональні пристрої за завищеною вартістю, а держава втратила понад 8,9 млн гривень", - додали у САП. 

        Отримані таким способом гроші зловмисники перерахували на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

        Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Одному з керівників приватного товариства додатково інкриміновано ч. 2 ст. 209 КК України, начальнику управління Мін’юсту – ч. 1 ст. 263 КК України.

        Нагадаємо 

        НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі ймовірного заволодіння державними коштами під час закупівель Міністерства юстиції України. 

        Павло Башинський

        Кримінал
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        Міністерство юстиції України
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