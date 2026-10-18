Кабмин создал комиссию для продажи государственных пакетов акций Sense Bank и Укргазбанка - Корецкий

Кабинет министров Украины создал комиссию по продаже государственных пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

Он отметил, что данная комиссия будет определять порядок проведения конкурсов, принимать решения о допуске участников, согласовывать стартовую цену торгов с учетом рекомендаций советника, победителей и цену продажи, а также подавать соответствующие решения на утверждение Правительству.

К ее работе могут присоединиться представители международных финансовых организаций и институтов ЕС. Задача - создать надлежащие условия для прозрачной и конкурентной продажи государственных пакетов акций обоих банков - говорится в заявлении Корецкого.

Контекст

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео с более полными аудиозаписями и деталями дела в рамках спецоперации под названием "Форрест Гамп" по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела - действующие и бывшие народные депутаты и высокопоставленные чиновники ОП.

В САП указывали, что целью создания и деятельности указанной преступной организации, по версии следствия, было завладение объектами недвижимости, а также другими активами юридических лиц путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины, подделки судебных решений, документов о праве собственности и т. д.

Впоследствии Кабинет министров Украины принял решение об отстранении председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николая Гладышенко от исполнения полномочий.

Напомним

ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн председателю правления государственного Sense Bank Алексею Ступаку.