Кабмін створив комісію для продажу державних пакетів Sense Bank і Укргазбанку - Корецький

Кабінет міністрів України утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

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Він зазначив, що дана комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження Уряду.

До її роботи можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС. Завдання - створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків - йдеться в заяві Корецького.

Контекст

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео з повнішими аудіозаписами і деталями справи у межах спецоперації під назвою "Форест Гамп" з викриття злочинної організації, серед фігурантів у справі чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП.

У САП вказували, що метою створення та діяльності вказаної злочинної організації, за версією слідства, було заволодіння об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності та ін.

Згодом Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відсторонення голови наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколи Гладишенка від виконання повноважень.

Нагадаємо

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді 15 млн грн застави голові правління державного Sense Bank Олексію Ступаку.