Кабмін створив комісію для продажу державних пакетів Sense Bank і Укргазбанку - Корецький

$44.8950.31
ukenru
11:15 • 424 перегляди
Новий інцидент в аеропорту Лейпцига: огорожу протаранили поряд із російськими вантажними літаками
10:44 • 4500 перегляди
Протести у Франції: пошкоджено 1500 магазинів, збитки сягають сотень мільйонів євро
10:29 • 6134 перегляди
Українка виборола срібло Кубка світу з фехтування
Ексклюзив
10:17 • 5228 перегляди
Початок тижня буде теплим, але дощовим - синоптики дали прогноз
Ексклюзив
09:18 • 12305 перегляди
Ретроградні Венера й Меркурій принесуть фінансові та емоційні випробування
08:37 • 15838 перегляди
Не поспішайте братися за секатор: які рослини категорично не слід обрізати перед зимоюPhoto
08:20 • 11939 перегляди
рф 76 разів атакувала українську енергетику після оголошення Трампом "енергетичного перемир'я" - Зеленський
07:50 • 12770 перегляди
У парламентському об’єднанні підтримали застереження ФПУ щодо нового закону про безпеку працівників
07:34 • 12755 перегляди
Невідомий об’єкт міг порушити повітряний простір Польщі - військові відправили пошукову
Ексклюзив
07:20 • 15529 перегляди
Кабміну пропонують ввести мораторій до завершення консультацій щодо бронювання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.1м/с
91%
751мм
Популярнi новини
санкт-петербург атакували дрони: горить цистерна в нафтоналивному портуPhotoVideo18 жовтня, 01:24 • 17340 перегляди
У центрі Брюсселя молодь влаштувала заворушення: близько 10 затриманихPhoto18 жовтня, 02:26 • 14317 перегляди
SpaceX обмежила доступ України до супутникового зв'язку на кордонах - ISW18 жовтня, 04:15 • 13570 перегляди
Трамп обміняв життя українців на російський дизель напередодні виборів - Le Monde18 жовтня, 04:31 • 16208 перегляди
Дюбуа зберіг титул WBO, здобувши нищівну перемогу над ВордліPhoto05:28 • 11302 перегляди
Публікації
Ретроградні Венера й Меркурій принесуть фінансові та емоційні випробування
Ексклюзив
09:18 • 12305 перегляди
Не поспішайте братися за секатор: які рослини категорично не слід обрізати перед зимоюPhoto08:37 • 15837 перегляди
Кабміну пропонують ввести мораторій до завершення консультацій щодо бронювання
Ексклюзив
07:20 • 15528 перегляди
Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту
Ексклюзив
17 жовтня, 10:59 • 49678 перегляди
Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення
Ексклюзив
17 жовтня, 07:05 • 53199 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Джей Ді Венс
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Київська область
Реклама
УНН Lite
Японія запускає першу місію для доставки зразків із супутника Марса09:09 • 2976 перегляди
Голкіпер “Челсі” Мартінес переніс операцію після травми, отриманої у матчі проти команди МиколенкаVideo07:57 • 5104 перегляди
Дюбуа зберіг титул WBO, здобувши нищівну перемогу над ВордліPhoto05:28 • 11397 перегляди
80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж17 жовтня, 12:08 • 32941 перегляди
Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа17 жовтня, 08:12 • 36655 перегляди
Актуальне
Starlink
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Техніка
Шахед-136

Кабмін створив комісію для продажу державних пакетів Sense Bank і Укргазбанку - Корецький

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Комісія визначатиме умови конкурсів, стартову ціну та переможців продажу акцій Sense Bank і Укргазбанку. До роботи можуть долучитися міжнародні партнери.

Кабмін створив комісію для продажу державних пакетів Sense Bank і Укргазбанку - Корецький

Кабінет міністрів України утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що дана комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження Уряду.

До її роботи можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС. Завдання - створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків

 - йдеться в заяві Корецького.

Контекст

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео з повнішими аудіозаписами і деталями справи у межах спецоперації під назвою "Форест Гамп" з викриття злочинної організації, серед фігурантів у справі чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП.

У САП вказували, що метою створення та діяльності вказаної злочинної організації, за версією слідства, було заволодіння об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності та ін.

Згодом Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відсторонення голови наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколи Гладишенка від виконання повноважень.

Нагадаємо

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді 15 млн грн застави голові правління державного Sense Bank Олексію Ступаку.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономіка
Нерухомість
Кабінет Міністрів України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Міністерство юстиції України
Національне антикорупційне бюро України