Киев стал лидером по уровню рождаемости, но показатели падают

В Украине в течение первого полугодия 2026 года родилось более 73 тысяч детей. Лидером по количеству новорожденных стал Киев, пишет УНН.

Больше всего новорожденных зарегистрировано в городе Киеве — 8 352 ребенка, сообщили в Минюсте. С таким показателем столица заметно выделяется на фоне других регионов страны. Например, во Львовской области за этот же период родилось 6 617 малышей, а в Днепропетровской – 5 611.

Как сообщил директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев, в этом учреждении за аналогичный период родилось 3 542 ребенка.

"За этими цифрами — тысячи историй. И многие из них начинались под звуки воздушной тревоги. Будущие мамы спускались в укрытие, где ждали рождения своих детей. Во время массированных ракетных атак на столицу наши акушерки, неонатологи, анестезиологи и весь медицинский персонал оставались рядом, чтобы самый важный момент в жизни каждой семьи был безопасным", - написал Дмитрий Говсеев на своей странице в Threads.

Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного дома

И все же рождаемость в столице падает. Для сравнения — за первое полугодие 2025 года в Киеве родилось 9 947 детей, то есть спад составляет примерно 16% год к году — что согласуется с общенациональной тенденцией сокращения рождаемости на 16% по сравнению с первым полугодием 2025-го.