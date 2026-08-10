"Брак онлайн" продлили ещё на два года

$44.760.0051.610.06
ukenru
14:42 • 1196 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
13:51 • 11662 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
13:26 • 8138 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
12:56 • 7240 просмотра
Украина готовит Чернобыль к очередной попытке вторжения со стороны россии — Spiegel
12:00 • 15410 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,7% - больше всего подешевели яйца и овощи, подорожали коммунальные услуги
11:29 • 15839 просмотра
От закупок до ТЦК: Генпрокурор сообщил, что по делам в сфере обороны уже 488 подозреваемыхVideo
Эксклюзив
11:23 • 20127 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
10:44 • 15850 просмотра
Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200
09:26 • 19431 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex впервые за несколько недель состоялось полноценное судебное заседание
10 августа, 08:40 • 17408 просмотра
Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего - в Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1.6м/с
36%
751мм
Популярные новости
Северокорейские хакеры создают ИИ-инструменты для кибератак - СМИ10 августа, 05:50 • 5870 просмотра
95 из 129 вражеских дронов с "Бандеролями" обезврежены, запущенная рф ракета не достигла целей10 августа, 06:09 • 11506 просмотра
россия не согласится на "заморозку" войны в Украине без устранения "первопричин" - мид рф10 августа, 06:58 • 4202 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 24676 просмотра
Дело Ермака: ВАКС изменил меру пресечения бывшему руководителю ОПVideo10:14 • 4860 просмотра
публикации
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений13:51 • 11640 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
11:23 • 20111 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 24749 просмотра
Выход женщин на пенсию с 2027 года: сколько нужно стажа и кто имеет право на льготыPhoto10 августа, 06:21 • 43887 просмотра
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 92594 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Олег Синегубов
Кристофер Нолан
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Харьковская область
Одесса
Крым
Реклама
УНН Lite
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo13:45 • 4078 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 43069 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 111111 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 131333 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 161249 просмотра
Актуальное
Техника
ТикТок
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)

"Брак онлайн" продлили ещё на два года

Киев • УНН

 • 2316 просмотра

Кабинет министров продлил реализацию экспериментального проекта по заключению брака через приложение "Дія" ещё на два года. Постановление вступает в силу с 15 августа 2026 года.

"Брак онлайн" продлили ещё на два года


В Украине правительство продлило реализацию экспериментального проекта по заключению брака через мобильное приложение "Дія". Проект будет действовать ещё в течение двух лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение правительства.

Детали

Согласно постановлению №994, Кабинет министров Украины постановляет "согласиться с предложением Министерства юстиции, Министерства цифровой трансформации относительно реализации экспериментального проекта по заключению брака в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія) (далее — экспериментальный проект), в течение двух лет со дня, следующего за днём опубликования настоящего постановления".

Участниками проекта могут быть граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика и паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт, оформленный средствами Единого государственного демографического реестра.

Государственную регистрацию брака в электронной форме будут проводить определённые Министерством юстиции отделы государственной регистрации актов гражданского состояния.

Постановление вступает в силу с 15 августа 2026 года.

Напомним

За 11 месяцев 2025 года 24 261 пара воспользовалась услугой "Брак онлайн" от Минюста и Минцифры. Цифровые отделы государственной регистрации актов гражданского состояния в Киеве, Днепре и Львове обеспечивают быстрое и дистанционное заключение брака, в частности для военнослужащих — благодаря упрощённой процедуре.

Алла Киосак

ОбществоТехнологии
Кабинет Министров Украины
Брак
Дія (сервис)
Министерство юстиции Украины
Днепр (город)
Украина
Львов
Киев