"Брак онлайн" продлили ещё на два года





В Украине правительство продлило реализацию экспериментального проекта по заключению брака через мобильное приложение "Дія". Проект будет действовать ещё в течение двух лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение правительства.

Детали

Согласно постановлению №994, Кабинет министров Украины постановляет "согласиться с предложением Министерства юстиции, Министерства цифровой трансформации относительно реализации экспериментального проекта по заключению брака в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія) (далее — экспериментальный проект), в течение двух лет со дня, следующего за днём опубликования настоящего постановления".

Участниками проекта могут быть граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика и паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт, оформленный средствами Единого государственного демографического реестра.

Государственную регистрацию брака в электронной форме будут проводить определённые Министерством юстиции отделы государственной регистрации актов гражданского состояния.

Постановление вступает в силу с 15 августа 2026 года.

Напомним

За 11 месяцев 2025 года 24 261 пара воспользовалась услугой "Брак онлайн" от Минюста и Минцифры. Цифровые отделы государственной регистрации актов гражданского состояния в Киеве, Днепре и Львове обеспечивают быстрое и дистанционное заключение брака, в частности для военнослужащих — благодаря упрощённой процедуре.