В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей
Киев • УНН
В первом полугодии 2026 года самыми популярными именами среди девочек стали София и Злата, а среди мальчиков — Артем и Александр. Также родители выбирали редко используемые имена, в частности двойные, иностранные и исторические.
В Украине назвали самые популярные и редкоупотребимые имена новорожденных в 2026 году. Данные привели в Министерстве юстиции, пишет УНН.
Популярные имена
По данным Минюста, среди девочек лидерами стали: София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева.
Мальчиков чаще всего называли такими именами: Артем, Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий.
Эти имена относятся к наиболее распространенным в большинстве регионов Украины в первом полугодии 2026 года.
Например, имя София относится к самым популярным в большинстве областей - от Винницкой и Волынской до Одесской и Харьковской. Имена Артем и Александр входят в списки самых популярных в центральных, западных и восточных регионах Украины. Злата и Милана особенно часто выбираются на западе и в центре страны, тогда как Матвей и Тимофей популярны в западных областях.
Редкоупотребимые имена
Наряду с традиционными и популярными именами сохраняется тенденция к выбору уникальных вариантов - от двойных и сложных комбинаций до иностранных, экзотических, библейских и староукраинских. Такой выбор демонстрирует, что родители часто стремятся соединить традицию с современностью и дать ребенку необычное имя.
Среди редкоупотребимых имен, которыми называли новорожденных в первом полугодии 2026 года, были:
- двойные имена и именные комбинации.
Женские: Аделаида-Лоредана, Марьям-Николлет, Доминика-Аниэль, Маргарита-Килина, Абаведария-Алиса.
Мужские: Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Андрей-Андриан, Элиот-Тео, Марк-Габриэль.
- иностранные и нетипичные для украинской традиции имена.
Женские: Айсель, Имералина, Дэлли, Кейли, Касия, Патрисия, Роуз, Санита, Ума, Эстер.
Мужские: Амир, Леон, Себастьян, Даян, Лиам, Килиан, Итан, Мартин, Дэвид, Ричард, Эван.
- имена религиозной и культурной традиции.
Женские: Авигея, Вирсавия, Суламита, Евангелина, Сара, Теона, Мелания, Магдалина, Афина, Юнона.
Мужские: Самуил, Иессей, Нафанаил, Соломон, Эммануил, Елисей, Иеремия, Адам, Серафим, Вениамин.
- исторические и архаичные имена.
Женские: Богуслава, Владомира, Дзвинка, Квитослава, Лукерья, Олимпиада, Роксолана, Квитка, Ярина, Орислава.
Мужские: Добромир, Святогор, Светозар, Зореслав, Аскольд, Тамерлан, Эней, Пантелеимон, Миролюб, Ярий.
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы29.01.26, 19:45 • 100863 просмотра