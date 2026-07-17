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В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей

Киев • УНН

 • 2768 просмотра

В первом полугодии 2026 года самыми популярными именами среди девочек стали София и Злата, а среди мальчиков — Артем и Александр. Также родители выбирали редко используемые имена, в частности двойные, иностранные и исторические.

В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей

В Украине назвали самые популярные и редкоупотребимые имена новорожденных в 2026 году. Данные привели в Министерстве юстиции, пишет УНН.

Популярные имена

По данным Минюста, среди девочек лидерами стали: София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева.

Мальчиков чаще всего называли такими именами: Артем, Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий.

Эти имена относятся к наиболее распространенным в большинстве регионов Украины в первом полугодии 2026 года.

Например, имя София относится к самым популярным в большинстве областей - от Винницкой и Волынской до Одесской и Харьковской. Имена Артем и Александр входят в списки самых популярных в центральных, западных и восточных регионах Украины. Злата и Милана особенно часто выбираются на западе и в центре страны, тогда как Матвей и Тимофей популярны в западных областях.

Редкоупотребимые имена

Наряду с традиционными и популярными именами сохраняется тенденция к выбору уникальных вариантов - от двойных и сложных комбинаций до иностранных, экзотических, библейских и староукраинских. Такой выбор демонстрирует, что родители часто стремятся соединить традицию с современностью и дать ребенку необычное имя.

Среди редкоупотребимых имен, которыми называли новорожденных в первом полугодии 2026 года, были:

  • двойные имена и именные комбинации.

    Женские: Аделаида-Лоредана, Марьям-Николлет, Доминика-Аниэль, Маргарита-Килина, Абаведария-Алиса.

    Мужские: Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Андрей-Андриан, Элиот-Тео, Марк-Габриэль.

    • иностранные и нетипичные для украинской традиции имена.

      Женские: Айсель, Имералина, Дэлли, Кейли, Касия, Патрисия, Роуз, Санита, Ума, Эстер.

      Мужские: Амир, Леон, Себастьян, Даян, Лиам, Килиан, Итан, Мартин, Дэвид, Ричард, Эван.

      • имена религиозной и культурной традиции.

        Женские: Авигея, Вирсавия, Суламита, Евангелина, Сара, Теона, Мелания, Магдалина, Афина, Юнона.

        Мужские: Самуил, Иессей, Нафанаил, Соломон, Эммануил, Елисей, Иеремия, Адам, Серафим, Вениамин.

        • исторические и архаичные имена.

          Женские: Богуслава, Владомира, Дзвинка, Квитослава, Лукерья, Олимпиада, Роксолана, Квитка, Ярина, Орислава.

          Мужские: Добромир, Святогор, Светозар, Зореслав, Аскольд, Тамерлан, Эней, Пантелеимон, Миролюб, Ярий.

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          Юлия Шрамко

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