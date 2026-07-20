ЕСПЧ признал незаконным лишение права собственности на земельные участки в оккупированном Крыму
Киев • УНН
ЕСПЧ вынес решение по делу Bazhenov and Others v. Russia and Ukraine, подтвердив, что решения оккупационных властей рф о лишении граждан Украины права собственности на земельные участки в Крыму не имеют правовых последствий.
ЕСПЧ признал, что решения оккупационной власти рф о лишении граждан Украины права собственности на земельные участки в Крыму не имеют правовых последствий. Суд подтвердил, что законные владельцы сохранили свои имущественные права. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.
16 июля 2026 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Bazhenov and Others v. Russia and Ukraine (заявление № 20092/18 и 11 других), которым подтвердил, что решения оккупационной власти о лишении граждан права собственности на земельные участки в Крыму не создали законных правовых последствий, а их законные владельцы сохранили свои имущественные права
Дело касалось земельных участков в Севастополе, которые были переданы в частную собственность в соответствии с законодательством Украины. После начала временной оккупации Крыма российская оккупационная администрация через подконтрольные ей "суды" начала массово отменять права собственности на эти земельные участки и возвращать их в государственную собственность без какой-либо компенсации.
ЕСПЧ установил, что решения оккупационных "судов" не имели законного основания, а потому не могли прекратить право собственности заявителей. Суд также подчеркнул, что применение российского законодательства на временно оккупированной территории Крыма противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а принятые на его основании решения не могут считаться законными.
Отдельно ЕСПЧ отметил, что лишение собственности противоречило международному гуманитарному праву, которое запрещает конфискацию частной собственности на оккупированной территории. Таким образом, заявители остаются законными владельцами своих земельных участков.
ЕСПЧ подтвердил, что лишение права собственности в оккупированном Крыму является незаконной практикой государства-оккупанта. Такое применение российского законодательства не создает никаких правовых последствий, а права собственности, приобретенные в соответствии с законодательством Украины, остаются действующими. Это еще один важный шаг к привлечению РФ к международно-правовой ответственности и защите прав граждан Украины
Решение ЕСПЧ развивает правовые выводы, сформулированные Судом в межгосударственном деле "Украина против России (относительно Крыма)", и подтверждает, что незаконное применение российского законодательства на временно оккупированной территории не создает правовых последствий, а права собственности, приобретенные в соответствии с законодательством Украины, подлежат международной защите.
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