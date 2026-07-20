В Крыму заявили о возможном поражении подстанции в Алуште и воинской части ФСБ
Киев • УНН
В ночь на 20 июля в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе Алушты. Есть неподтвержденная информация о поражении электроподстанции и воинской части ФСБ.
В ночь на 20 июля во временно оккупированном Крыму сообщили о взрывах и пожаре в районе Алушты. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
По данным канала, есть неподтвержденная информация о возможном поражении электроподстанции 110/10 кВ "Алушта" вблизи очистных сооружений, а также воинской части пограничной службы фсб рф в районе поселка Семидворье.
Позже Telegram-канал опубликовал видео пожара, который, по утверждению авторов, мог возникнуть в районе электроподстанции. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Кроме того, "Крымский ветер" со ссылкой на своего подписчика сообщил, что в районе Балаклавской ТЭС были слышны работу мобильных огневых групп и звук беспилотника.
На момент публикации российская оккупационная власть и министерство обороны рф официально не комментировали сообщения о возможных поражениях объектов.
СБС ночью поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна теневого флота рф - "Мадьяр"19.07.26, 11:04 • 20979 просмотров