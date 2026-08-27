НБУ раскрыл детали надзора за Сенс Банком: более 100 решений и 21 сообщение правоохранителям

Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что с конца 2022 года по 2026 год профильный комитет регулятора принял более 100 решений в отношении Сенс Банка, а по результатам надзорных мероприятий было направлено 21 сообщение правоохранительным и другим государственным органам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление Правления национального финансового регулятора.

НБУ также ожидает от правительства как акционера банка безотлагательного доукомплектования наблюдательного совета и отстранения от работы сотрудников, фигурирующих в обнародованной НАБУ информации.

Детали

Правление Национального банка рассмотрело отчет Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры о надзорных действиях в отношении государственного Сенс Банка в период с 2022 по 2026 год. Там подчеркнули, что поддерживают работу независимых антикоррупционных органов и заинтересованы в полном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

"Правление НБУ поддерживает действия независимых антикоррупционных органов и заинтересовано в полном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела. Необходимым условием является максимальная открытость сторон в рамках закона и без ущерба для досудебного расследования", — говорится в обнародованном заявлении НБУ.

Отдельно в Нацбанке объяснили механизм принятия решений в сфере банковского надзора. Полномочия по лицензированию, надзору и финансовому мониторингу осуществляет не единолично руководитель регулятора, а соответствующий коллегиальный орган — Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры. Эти полномочия ему делегированы Правлением НБУ в соответствии с законодательством.

После заслушивания подробного отчета Комитета Правление НБУ заявило, что имеющиеся материалы, по его мнению, подтверждают последовательность надзорных и регуляторных действий в отношении Сенс Банка. В Нацбанке также отметили, что регулятор реагировал на новые обстоятельства, в частности на те, которые впоследствии обнародовали правоохранительные органы.

Более 100 решений и 12 проверок

По данным НБУ, с конца 2022 года по 2026 год профильный Комитет принял более 100 решений, касавшихся Сенс Банка. Кроме того, по результатам надзорных мероприятий регулятор направил 21 сообщение правоохранительным органам, Государственной налоговой службе и Государственной службе финансового мониторинга.

В течение этого периода Национальный банк провел три инспекционные проверки соблюдения банковского законодательства, шесть проверок в сфере финансового мониторинга, а также три проверки соблюдения санкционного и валютного законодательства. В общей сложности речь идет как минимум о 12 проверках различной направленности.

НБУ заявил о ранее неизвестных конфиденциальных протоколах

Отдельное внимание в заявлении регулятор уделил проверке, завершившейся в апреле 2025 года.

По утверждению Национального банка, во время нее был выявлен значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных протоколов коллегиальных органов Сенс Банка. Об этих документах НБУ проинформировал правоохранительные органы. Анализ материалов, как отмечает регулятор, продолжается. Кроме того, эти документы использует Министерство юстиции Украины при формировании позиции государства в международном арбитраже по делу, инициированному бывшими подсанкционными владельцами банка.

Ситуацию вынесут на Совет по финансовой стабильности

На фоне последних событий Национальный банк планирует инициировать отдельное рассмотрение ситуации вокруг Сенс Банка на ближайшем заседании Совета по финансовой стабильности. Регулятор также публично обратился к правительству, которое представляет государство как владельца банка.

НБУ ожидает от Кабинета министров безотлагательного доукомплектования наблюдательного совета Сенс Банка, а также отстранения или иного устранения от исполнения обязанностей сотрудников банка, фигурирующих в информации, обнародованной Национальным антикоррупционным бюро.

Правительство, в свою очередь, еще 19 августа сообщило о решении отстранить председателя наблюдательного совета государственного Сенс Банка от исполнения обязанностей и инициировать отстранение председателя правления банка. В Кабмине тогда заявили, что аналогичные решения должны быть приняты и в отношении других должностных лиц банка, упомянутых в материалах досудебного расследования.

Кроме того, НБУ ранее признал председателя наблюдательного совета Сенс Банка Николая Гладышенко не соответствующим установленным законодательством требованиям независимости и потребовал от государства как акционера прекратить его полномочия.

Что известно о деле НАБУ

Нынешнее заявление Национального банка прозвучало на фоне расследования НАБУ и САП в рамках спецоперации «Форест Гамп».

19 августа антикоррупционные органы сообщили о разоблачении группы лиц, которая, по версии следствия, организовала легализацию 150 млн грн наличных. По данным детективов, средства через счета ряда компаний были введены в легальный оборот для последующего внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас». В СМИ и материалах дела эти операции связывали с залогом за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

По данным НАБУ, среди лиц, фигурирующих в расследовании, есть представители Офиса президента, бывший и действующий народные депутаты, а также руководители государственного банка. Следствие утверждает, что для проведения операций использовались счета в Сенс Банке и счета подконтрольных компаний. Указанные обстоятельства являются версией следствия, а виновность конкретных лиц должна быть установлена судом.

По опубликованным данным, со счетов в Сенс Банке непосредственно на счет Высшего антикоррупционного суда было перечислено 50 млн грн: 46 млн грн от ООО «Гиран Констракт» и 4 млн грн от ООО «Пелет Сервис».

После появления этой информации НБУ сообщил, что в рамках внеплановых проверок намерен, в частности, выяснить обстоятельства возможного вмешательства в автоматизированную систему Сенс Банка во время соответствующих операций, проверить возможные указания руководства работникам банка и соблюдение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Что известно о председателе правления Сенс Банка

25 августа в Высшем антикоррупционном суде началось рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения председателю правления Сенс Банка Алексею Ступаку, который фигурирует в деле НАБУ и САП.

Прокурор САП просил применить к нему содержание под стражей с альтернативой залога в размере 150 млн грн. По версии стороны обвинения, Ступак мог содействовать использованию части средств и действиям, направленным на сокрытие их происхождения. Речь идет об утверждениях следствия, а не об установленной судом вине.

Банк ранее проводил собственный аудит

Ситуация вокруг Сенс Банка развивалась еще до августовских событий.

В мае 2026 года наблюдательный совет банка инициировал внутренний аудит после появления информации во время заседания парламентской ВСК, материалов расследований НАБУ и журналистских публикаций, связанных с так называемыми «пленками Миндича».

4 июня Сенс Банк сообщил о завершении этой проверки. Согласно заявлению наблюдательного совета, аудит тогда не установил фактов предоставления преференций, применения нестандартных условий обслуживания или нарушения внутренних процедур банка в отношении лиц и компаний, которые упоминались в соответствующих материалах.

В то же время дальнейшее расследование НАБУ и САП в августе привело к появлению новых обстоятельств и дополнительных претензий к отдельным представителям руководства банка.

Сенс Банк готовят к продаже

События происходят на фоне подготовки государственного Сенс Банка к приватизации.

В начале августа банк сообщил о создании отдельной рабочей группы, которая должна подготовить финансовое учреждение к продаже. Среди ее задач — анализ системы корпоративного управления, финансовой отчетности, обязательств, структуры капитала, качества кредитного портфеля и потенциальных рисков.

После обнародования материалов антикоррупционного расследования правительство поручило Министерству финансов ускорить процесс продажи Сенс Банка. Кабмин заявил, что процедура должна быть максимально прозрачной и конкурентной, а средства от продажи планируют направить на нужды Сил обороны Украины.

Сам Сенс Банк 21 августа сообщал, что продолжает работать в штатном режиме, выполнять обязательства перед клиентами и готовиться к открытому конкурентному продаже.

В НБУ отвергли обвинения в единоличном влиянии

В своем заявлении Правление Национального банка также отдельно отреагировало на публичную критику действий регулятора.

НБУ подчеркнул, что готов к парламентскому контролю, предметной критике и проверке своих действий. Подробный отчет о надзоре за Сенс Банком регулятор уже направил правительству и членам Временной следственной комиссии Верховной рады.

В то же время в Нацбанке заявили, что регуляторные решения не могут приниматься под влиянием политического давления или на основании неподтвержденных персональных обвинений.

"Решения регулятора не могут быть реакцией на политическое давление или неподтвержденные персональные обвинения, а должны основываться исключительно на проверенных фактах и закрепленной законодательством логике", — убеждают представители национального финансового регулятора.