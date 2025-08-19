Встреча в Белом доме завершилась - источники

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме завершилась. Об этом УНН сообщили источники в украинской делегации.

Детали

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. После этого переговоры должны быть продолжены.

Напомним

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что после встреч, в частности с Владимиром Зеленским, проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной