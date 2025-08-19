"Демонстрація справжньої єдності між Європою та США": Зеленський - про переговори у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський у Telegram поділився враженнями від переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Про це повідомляє УНН.

"Довга бесіда в деталях. І щодо ситуації на полі бою, і наші кроки для наближення миру. Було декілька зустрічей і у форматі з європейськими лідерами та Президентом США", - розповів глава держави.

За його словами, під час зустрічей обговорили питання гарантій безпеки, яке є ключовим, "як старт до закінчення війни".

Цінуємо важливий сигнал від США щодо готовності підтримати та бути їхньою частиною. Багато уваги сьогодні поверненню дітей, звільненню військовополонених та цивільних, яких утримує росія. Домовились над цим працювати. Президент США також підтримав зустріч на рівні лідерів. Зустріч така дійсно потрібна, щоб вирішити чутливі питання

Він подякував Трампу за запрошення і за "сьогоднішній особливий формат нашої зустрічі", а також всім присутнім на ній лідерам.

Сьогодні важливий був крок, демонстрація справжньої єдності між Європою та США. Лідери особисто приїхали підтримати Україну і проговорити все, що наблизить нас до реального миру, надійної безпекової архітектури, яка захистить Україну та всю Європу. Ми продовжуємо працювати, координувати наші кроки між усіма союзниками, що прагнуть завершити війну гідно