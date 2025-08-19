"Демонстрація справжньої єдності між Європою та США": Зеленський - про переговори у Білому домі

$41.340.11
48.310.13
ukenru
19:57 • 13604 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 28447 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 23238 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 19668 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 30316 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 77389 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 48333 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 76400 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 47725 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 133161 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
75%
751мм
Популярнi новини
"Це неможливо": Зеленський відкинув територіальні поступки росії перед зустріччю з Трампом18 серпня, 15:36 • 9906 перегляди
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа18 серпня, 16:07 • 46644 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 13244 перегляди
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім21:48 • 11569 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times22:11 • 12431 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 77389 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 76400 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 117396 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 134868 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 133161 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 13293 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 75536 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 67184 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 99835 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 85419 перегляди
Актуальне
Fox News
Financial Times
Bild
Безпілотний літальний апарат
Twitter

"Демонстрація справжньої єдності між Європою та США": Зеленський - про переговори у Білому домі

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про деталі переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Обговорювалися питання безпекових гарантій, повернення дітей та військовополонених.

"Демонстрація справжньої єдності між Європою та США": Зеленський - про переговори у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський у Telegram поділився враженнями від переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Про це повідомляє УНН.

Деталі

"Довга бесіда в деталях. І щодо ситуації на полі бою, і наші кроки для наближення миру. Було декілька зустрічей і у форматі з європейськими лідерами та Президентом США", - розповів глава держави.

За його словами, під час зустрічей обговорили питання гарантій безпеки, яке є ключовим, "як старт до закінчення війни".

Цінуємо важливий сигнал від США щодо готовності підтримати та бути їхньою частиною. Багато уваги сьогодні поверненню дітей, звільненню військовополонених та цивільних, яких утримує росія. Домовились над цим працювати. Президент США також підтримав зустріч на рівні лідерів. Зустріч така дійсно потрібна, щоб вирішити чутливі питання

- написав Зеленський.

Він подякував Трампу за запрошення і за "сьогоднішній особливий формат нашої зустрічі", а також всім присутнім на ній лідерам.

Сьогодні важливий був крок, демонстрація справжньої єдності між Європою та США. Лідери особисто приїхали підтримати Україну і проговорити все, що наблизить нас до реального миру, надійної безпекової архітектури, яка захистить Україну та всю Європу. Ми продовжуємо працювати, координувати наші кроки між усіма союзниками, що прагнуть завершити війну гідно

- резюмував Президент України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вкрай позитивно оцінив зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За його словами, "це була найкраща з наших зустрічей".

Україна планує укласти угоду зі США про надання Києву озброєнь на 90 млрд доларів - Зеленський19.08.25, 03:14 • 910 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна