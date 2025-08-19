Україна планує укласти угоду зі США про надання Києву озброєнь на 90 млрд доларів - Зеленський
Київ • УНН
Україна підготувала проєкт угоди зі США на 90 млрд доларів для постачання озброєнь, включаючи літаки та системи ППО. Президент Зеленський також обговорив з партнерами можливість присутності іноземного військового контингенту в Україні.
Україна підготувала проєкт угоди зі США на постачання Києву озброєнь на 90 млрд доларів. Про це після переговорів у Білому домі повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.
Деталі
За його словами, мова йде про зброю, якої немає в України.
туди входять передусім літаки, системи протиповітряної оборони, тощо. Є пакет з нашими пропозиціями на 90 млрд доларів
Він також прокоментував можливість введення іноземного контингенту в Україну.
Ми говоримо про Коаліцію охочих, ми будемо говорити про 30 країн, ми будемо розуміти, хто з цих країн що реально по факту може запропонувати. Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Різні формати. Хтось не має права конституційного, і має можливість фінансувати українське виробництво
Він додав, що США "роблять чіткий сигнал, що будуть координувати і допомагати, а також будуть учасником гарантій безпеки для України", при цьому деталі гарантій безпеки будуть опрацьовані протягом 10 днів.
"Неприйнятних рішень не відбулося", - підсумував Президент зустріч у Білому домі.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що питання українських територій - "це питання, яке ми залишимо між мною і путіним".
