Україна планує укласти угоду зі США про надання Києву озброєнь на 90 млрд доларів - Зеленський

Україна підготувала проєкт угоди зі США на постачання Києву озброєнь на 90 млрд доларів. Про це після переговорів у Білому домі повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

За його словами, мова йде про зброю, якої немає в України.

Він також прокоментував можливість введення іноземного контингенту в Україну.

Ми говоримо про Коаліцію охочих, ми будемо говорити про 30 країн, ми будемо розуміти, хто з цих країн що реально по факту може запропонувати. Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Різні формати. Хтось не має права конституційного, і має можливість фінансувати українське виробництво