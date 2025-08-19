Украина планирует заключить соглашение с США о предоставлении Киеву вооружений на 90 млрд долларов - Зеленский

Украина подготовила проект соглашения с США о поставках Киеву вооружений на 90 млрд долларов. Об этом после переговоров в Белом доме сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

По его словам, речь идет об оружии, которого нет у Украины.

Он также прокомментировал возможность введения иностранного контингента в Украину.

Мы говорим о Коалиции желающих, мы будем говорить о 30 странах, мы будем понимать, кто из этих стран что реально по факту может предложить. Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто-то будет говорить о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба. Различные форматы. Кто-то не имеет конституционного права, и имеет возможность финансировать украинское производство