Украина планирует заключить соглашение с США о предоставлении Киеву вооружений на 90 млрд долларов - Зеленский
Киев • УНН
Украина подготовила проект соглашения с США на 90 млрд долларов для поставок вооружений, включая самолеты и системы ПВО. Президент Зеленский также обсудил с партнерами возможность присутствия иностранного военного контингента в Украине.
Украина подготовила проект соглашения с США о поставках Киеву вооружений на 90 млрд долларов. Об этом после переговоров в Белом доме сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.
Детали
По его словам, речь идет об оружии, которого нет у Украины.
туда входят прежде всего самолеты, системы противовоздушной обороны и т.д. Есть пакет с нашими предложениями на 90 млрд долларов
Он также прокомментировал возможность введения иностранного контингента в Украину.
Мы говорим о Коалиции желающих, мы будем говорить о 30 странах, мы будем понимать, кто из этих стран что реально по факту может предложить. Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто-то будет говорить о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба. Различные форматы. Кто-то не имеет конституционного права, и имеет возможность финансировать украинское производство
Он добавил, что США "делают четкий сигнал, что будут координировать и помогать, а также будут участником гарантий безопасности для Украины", при этом детали гарантий безопасности будут проработаны в течение 10 дней.
"Неприемлемых решений не произошло", - подытожил Президент встречу в Белом доме.
Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос украинских территорий - "это вопрос, который мы оставим между мной и путиным".
