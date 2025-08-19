$41.340.11
Украина планирует заключить соглашение с США о предоставлении Киеву вооружений на 90 млрд долларов - Зеленский

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Украина подготовила проект соглашения с США на 90 млрд долларов для поставок вооружений, включая самолеты и системы ПВО. Президент Зеленский также обсудил с партнерами возможность присутствия иностранного военного контингента в Украине.

Украина планирует заключить соглашение с США о предоставлении Киеву вооружений на 90 млрд долларов - Зеленский

Украина подготовила проект соглашения с США о поставках Киеву вооружений на 90 млрд долларов. Об этом после переговоров в Белом доме сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

По его словам, речь идет об оружии, которого нет у Украины.

туда входят прежде всего самолеты, системы противовоздушной обороны и т.д. Есть пакет с нашими предложениями на 90 млрд долларов

- уточнил глава государства.

Он также прокомментировал возможность введения иностранного контингента в Украину.

Мы говорим о Коалиции желающих, мы будем говорить о 30 странах, мы будем понимать, кто из этих стран что реально по факту может предложить. Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто-то будет говорить о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба. Различные форматы. Кто-то не имеет конституционного права, и имеет возможность финансировать украинское производство

- рассказал Зеленский.

Он добавил, что США "делают четкий сигнал, что будут координировать и помогать, а также будут участником гарантий безопасности для Украины", при этом детали гарантий безопасности будут проработаны в течение 10 дней.

"Неприемлемых решений не произошло", - подытожил Президент встречу в Белом доме.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос украинских территорий - "это вопрос, который мы оставим между мной и путиным".

"Это была лучшая из наших встреч": Зеленский поделился подробностями переговоров с Трампом19.08.25, 02:17 • 872 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Зенитная война
Белый дом
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
F-16 Fighting Falcon
Киев