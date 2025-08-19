$41.340.11
"Демонстрация подлинного единства между Европой и США": Зеленский - о переговорах в Белом доме

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деталях переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Обсуждались вопросы гарантий безопасности, возвращения детей и военнопленных.

"Демонстрация подлинного единства между Европой и США": Зеленский - о переговорах в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram поделился впечатлениями от переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Об этом сообщает УНН.

Детали

"Долгая беседа в деталях. И относительно ситуации на поле боя, и наши шаги для приближения мира. Было несколько встреч и в формате с европейскими лидерами и Президентом США", - рассказал глава государства.

По его словам, во время встреч обсудили вопрос гарантий безопасности, который является ключевым, "как старт к окончанию войны".

Ценим важный сигнал от США о готовности поддержать и быть их частью. Много внимания сегодня возвращению детей, освобождению военнопленных и гражданских, которых удерживает россия. Договорились над этим работать. Президент США также поддержал встречу на уровне лидеров. Встреча такая действительно нужна, чтобы решить чувствительные вопросы

- написал Зеленский.

Он поблагодарил Трампа за приглашение и за "сегодняшний особый формат нашей встречи", а также всех присутствующих на ней лидеров.

Сегодня важный был шаг, демонстрация настоящего единства между Европой и США. Лидеры лично приехали поддержать Украину и проговорить все, что приблизит нас к реальному миру, надежной архитектуре безопасности, которая защитит Украину и всю Европу. Мы продолжаем работать, координировать наши шаги между всеми союзниками, стремящимися завершить войну достойно

- резюмировал Президент Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский крайне положительно оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По его словам, "это была лучшая из наших встреч".

Вадим Хлюдзинский

