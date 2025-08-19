$41.340.11
48.310.13
ukenru
05:19 • 1878 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 22494 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 44045 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 29467 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 25343 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 34512 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 83420 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 49936 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 81123 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48235 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Белый дом обнародовал фото разговора Трампа с Путиным во время встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме

Киев • УНН

 • 2252 просмотра

Белый дом опубликовал фото телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным во время переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Также в заявлении Белого дома отмечается возрождение американского лидерства и стремление Трампа к миру.

Белый дом обнародовал фото разговора Трампа с Путиным во время встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме

Белый дом опубликовал в соцсети Х фото телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным, который состоялся в ходе переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщает УНН.

Детали

На кадре видно, что вместе с Трампом в кабинете также находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и, вероятно, переводчик, который делает заметки.

Также Белый дом опубликовал заявление относительно переговоров, состоявшихся в понедельник.

В то время как президент Дональд Трамп встречается с Президентом Украины Владимиром Зеленским и ключевыми европейскими союзниками в Белом доме, мир наблюдает возрождение американского лидерства

- говорится в заявлении.

Указывается, что "благодаря своей непоколебимой приверженности миру, президент Трамп решительно настроен разорвать многолетний тупик и проложить путь для прекращения кровопролития".

Напомним

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Трамп обсуждал идею трехстороннего саммита с участием путина и Зеленского.

"Демонстрация подлинного единства между Европой и США": Зеленский - о переговорах в Белом доме19.08.25, 04:18 • 3664 просмотра

Вадим Хлюдзинский

