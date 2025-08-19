Белый дом обнародовал фото разговора Трампа с Путиным во время встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
Киев • УНН
Белый дом опубликовал фото телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным во время переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Также в заявлении Белого дома отмечается возрождение американского лидерства и стремление Трампа к миру.
Белый дом опубликовал в соцсети Х фото телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным, который состоялся в ходе переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщает УНН.
Детали
На кадре видно, что вместе с Трампом в кабинете также находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и, вероятно, переводчик, который делает заметки.
Также Белый дом опубликовал заявление относительно переговоров, состоявшихся в понедельник.
В то время как президент Дональд Трамп встречается с Президентом Украины Владимиром Зеленским и ключевыми европейскими союзниками в Белом доме, мир наблюдает возрождение американского лидерства
Указывается, что "благодаря своей непоколебимой приверженности миру, президент Трамп решительно настроен разорвать многолетний тупик и проложить путь для прекращения кровопролития".
Напомним
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Трамп обсуждал идею трехстороннего саммита с участием путина и Зеленского.
"Демонстрация подлинного единства между Европой и США": Зеленский - о переговорах в Белом доме19.08.25, 04:18 • 3664 просмотра