В россии растет скрытая безработица и задолженность по зарплатам: кризис набирает обороты

В россии на фоне экономического спада резко увеличились долги предприятий по выплате зарплат, а скрытая безработица достигла рекордных масштабов, сообщают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Количество рабочих, рискующих потерять работу, выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом, а зарплатные долги за июль выросли на 25% и достигли 1,7 млрд рублей. Об этом информирует Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По данным Росстата, к концу мая задолженность предприятий выросла в 3,4 раза год к году – до 1,66 млрд рублей (без учета малого и среднего бизнеса). Мониторинг Роструда показал, что доля работников на неполном рабочем дне или неделе выросла с 9,1% в июне до 14,4% в середине июля, а количество рабочих в простое поднялось с 8,6% до 11,1%. Острее всего ситуация проявляется в промышленных регионах: Ярославской, Московской, Самарской, Ульяновской областях и Татарстане.

Эксперты связывают ситуацию с высокой ключевой ставкой Центробанка, ограничивающей доступ предприятий к кредитам на выплату зарплат, и сокращением объема заказов.

Если раньше оптимизация происходила из-за нехватки кадров, то теперь – из-за нехватки денег - отметила вице-президент бизнес-объединения Елена Дыбова.

В автопроме и строительстве скрытая безработица распространена особенно, ведь неполный рабочий день и сокращенная трудовая неделя становятся нормой, а предприятия вынуждены оставлять лишь наиболее ценных специалистов.

"Мы должным образом отыграем свою роль, учитывая то, что можем и должны сделать в рамках наших возможностей", – пояснили в ФНПР, подчеркивая, что остановить рост скрытой безработицы можно лишь с появлением финансовых ресурсов в экономике. Аналитики прогнозируют, что с замедлением экономики практика сокращения рабочего времени и уменьшения зарплат распространится еще больше, а массовых увольнений пока стараются избегать.

