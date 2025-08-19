В россии растет скрытая безработица и задолженность по зарплатам: кризис набирает обороты

$41.260.08
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
На Покровском направлении - более трети всех боев: карта от Генштаба
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Европа
Донецкая область
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
Фокс Ньюс
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
BFM TV
Гривна

В россии растет скрытая безработица и задолженность по зарплатам: кризис набирает обороты

Киев • УНН

 • 358 просмотра

В россии резко выросли долги предприятий по выплате зарплат, достигнув 1,7 млрд рублей в июле. Скрытая безработица также увеличилась, охватив значительную часть работников на неполном рабочем дне.

В россии растет скрытая безработица и задолженность по зарплатам: кризис набирает обороты

В россии на фоне экономического спада резко увеличились долги предприятий по выплате зарплат, а скрытая безработица достигла рекордных масштабов, сообщают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Количество рабочих, рискующих потерять работу, выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом, а зарплатные долги за июль выросли на 25% и достигли 1,7 млрд рублей. Об этом информирует Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По данным Росстата, к концу мая задолженность предприятий выросла в 3,4 раза год к году – до 1,66 млрд рублей (без учета малого и среднего бизнеса). Мониторинг Роструда показал, что доля работников на неполном рабочем дне или неделе выросла с 9,1% в июне до 14,4% в середине июля, а количество рабочих в простое поднялось с 8,6% до 11,1%. Острее всего ситуация проявляется в промышленных регионах: Ярославской, Московской, Самарской, Ульяновской областях и Татарстане.

Эксперты связывают ситуацию с высокой ключевой ставкой Центробанка, ограничивающей доступ предприятий к кредитам на выплату зарплат, и сокращением объема заказов.

Если раньше оптимизация происходила из-за нехватки кадров, то теперь – из-за нехватки денег

- отметила вице-президент бизнес-объединения Елена Дыбова.

В автопроме и строительстве скрытая безработица распространена особенно, ведь неполный рабочий день и сокращенная трудовая неделя становятся нормой, а предприятия вынуждены оставлять лишь наиболее ценных специалистов.

"Мы должным образом отыграем свою роль, учитывая то, что можем и должны сделать в рамках наших возможностей", – пояснили в ФНПР, подчеркивая, что остановить рост скрытой безработицы можно лишь с появлением финансовых ресурсов в экономике. Аналитики прогнозируют, что с замедлением экономики практика сокращения рабочего времени и уменьшения зарплат распространится еще больше, а массовых увольнений пока стараются избегать.

