МИД Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях: что известно

Главы МИД Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Сегодня в Лусаке мы с моим замбийским коллегой Муламбо Хаимбе провели детальные переговоры. Мы обсудили пути развития двусторонних отношений между Украиной и Замбией, а также наше сотрудничество в международных организациях", - сообщил Кулеба.

По его словам, также подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел относительно политических консультаций, который "структурирует наш долгосрочный диалог".

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