МИД Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях: что известно
Киев • УНН
Министры иностранных дел Украины и Замбии провели переговоры в Лусаке. Они обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в международных организациях и подписали меморандум о политических консультациях.
Главы МИД Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"Сегодня в Лусаке мы с моим замбийским коллегой Муламбо Хаимбе провели детальные переговоры. Мы обсудили пути развития двусторонних отношений между Украиной и Замбией, а также наше сотрудничество в международных организациях", - сообщил Кулеба.
По его словам, также подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел относительно политических консультаций, который "структурирует наш долгосрочный диалог".
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