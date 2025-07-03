Зимбабве погрузилось во тьму из-за системного сбоя на двух электростанциях: энергосистема парализована

В четверг Зимбабве столкнулось с отключением электроэнергии по всей стране из-за сбоя системы. Он привел к потере производства на двух электростанциях, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Национальная энергетическая компания Zesa Holdings Ltd. в своем заявлении, отправленном по электронной почте, сообщила, что импорт электроэнергии из Южной Африки, Замбии и Мозамбика также был прерван.

Восстановительные работы продолжаются, и электроснабжение уже успешно восстановлено в некоторых районах - сообщила компания.

Сообщается, что команды энергетиков работают над восстановлением электроснабжения в остальных районах с тем, чтобы подать свет людям в кратчайшие сроки.

Южноафриканская страна производит электроэнергию на тепловой электростанции Хванге, установленная мощность которой составляет 1500 мегаватт, и гидроэлектростанции Кариба, мощностью 1050 мегаватт.

Напомним

Правительство Испании заявило во вторник, что масштабное апрельское отключение электроэнергии в Испании и Португалии, в результате которого десятки миллионов людей за считанные секунды остались без электричества, было вызвано техническими и плановыми ошибками, из-за которых сеть не смогла справиться со всплеском напряжения.