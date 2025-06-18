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Не кібератака: блекаут в Іспанії та Португалії пояснили збоями в мережі та поганим плануванням

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Міністр екологічного переходу Іспанії заявила, що квітневе відключення електроенергії, яке торкнулось десятків мільйонів людей, було викликане технічними помилками. Також було виключено кібератаку.

Не кібератака: блекаут в Іспанії та Португалії пояснили збоями в мережі та поганим плануванням

Уряд Іспанії заявив у вівторок, що масштабне квітневе відключення електроенергії в Іспанії та Португалії, внаслідок якого десятки мільйонів людей за лічені секунди залишилися без електрики, було викликано технічними та плановими помилками, через які мережа не змогла впоратися зі сплеском напруги, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Міністр екологічного переходу Сара Агесен, яка керує енергетичною політикою країни, повідомила, що різкий стрибок напруги призвів до невеликих збоїв у роботі мережі, в основному на півдні Іспанії, які потім переросли у більші та вивели систему з ладу у двох країнах Піренейського півострова.

Вона виключила, що збій викликала кібератака.

"Усе це сталося за 12 секунд, причому більша частина втрати електроенергії сталася всього за п'ять секунд", - сказала Агесен.

Подія була викликана кількома технічними причинами, включаючи погане планування іспанського мережевого оператора Red Eléctrica, який не знайшов заміну однієї електростанції, яка мала допомогти збалансувати коливання потужності, сказала міністр. Вона також сказала, що деякі електростанції, які комунальні служби відключили з профілактичною метою, коли почалися перебої, могли б залишитися в мережі, щоб допомогти керувати системою.

Урядовий звіт мав бути опублікований пізніше у вівторок - через 49 днів після події - і включати аналіз від іспанських агентств національної безпеки, які дійшли висновку, за словами міністра, що не було жодних ознак кібердиверсії з боку іноземних суб'єктів.

Доповнення

Відключення почалося невдовзі після полудня 28 квітня в Іспанії і тривало до ночі, порушивши роботу підприємств, транзитних систем, стільникових мереж, інтернет-підключення та іншої критичної інфраструктури. Іспанія втратила 15 гігават електроенергії - або близько 60% від її постачання. Португалія, чия мережа підключена до іспанської, також вийшла з ладу. Тільки острівні території країни залишилися осторонь.

Електропостачання було повністю відновлено до ранньої години наступного дня.

У блекауті в Іспанії та Португалії винуватять залежність від сонячної енергії - FT01.05.25, 16:34 • 12470 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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