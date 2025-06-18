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Не кибератака: блэкаут в Испании и Португалии объяснили сбоями в сети и плохим планированием

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Министр экологического перехода Испании заявила, что апрельское отключение электроэнергии, которое коснулось десятков миллионов людей, было вызвано техническими ошибками. Также была исключена кибератака.

Не кибератака: блэкаут в Испании и Португалии объяснили сбоями в сети и плохим планированием

Правительство Испании заявило во вторник, что масштабное апрельское отключение электроэнергии в Испании и Португалии, в результате которого десятки миллионов людей за считанные секунды остались без электричества, было вызвано техническими и плановыми ошибками, из-за которых сеть не смогла справиться со всплеском напряжения, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Министр экологического перехода Сара Агесен, которая руководит энергетической политикой страны, сообщила, что резкий скачок напряжения привел к небольшим сбоям в работе сети, в основном на юге Испании, которые затем переросли в более крупные и вывели систему из строя в двух странах Пиренейского полуострова.

Она исключила, что сбой вызвала кибератака.

"Все это произошло за 12 секунд, причем большая часть потери электроэнергии произошла всего за пять секунд", - сказала Агесен.

Событие было вызвано несколькими техническими причинами, включая плохое планирование испанского сетевого оператора Red Eléctrica, который не нашел замену одной электростанции, которая должна была помочь сбалансировать колебания мощности, сказала министр. Она также сказала, что некоторые электростанции, которые коммунальные службы отключили в профилактических целях, когда начались перебои, могли бы остаться в сети, чтобы помочь управлять системой.

Правительственный отчет должен был быть опубликован позже во вторник - через 49 дней после события - и включать анализ от испанских агентств национальной безопасности, которые пришли к выводу, по словам министра, что не было никаких признаков кибер-диверсии со стороны иностранных субъектов.

Дополнение

Отключение началось вскоре после полудня 28 апреля в Испании и продолжалось до ночи, нарушив работу предприятий, транзитных систем, сотовых сетей, интернет-подключения и другой критической инфраструктуры. Испания потеряла 15 гигаватт электроэнергии - или около 60% от ее поставок. Португалия, чья сеть подключена к испанской, также вышла из строя. Только островные территории страны остались в стороне.

Электроснабжение было полностью восстановлено к раннему часу следующего дня.

В блекауте в Испании и Португалии винят зависимость от солнечной энергии - FT01.05.25, 16:34 • 12470 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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