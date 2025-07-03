Зімбабве занурилось у темряву через системний збій на двох електростанціях: енергосистема паралізована

У четвер Зімбабве зазнало відключення електроенергії по території всієї країні через збій системи. Він призвів до втрати виробництва на двох електростанціях, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Національна енергетична компанія Zesa Holdings Ltd. у своїй заяві, надісланій електронною поштою, повідомила, що імпорт електроенергії з Південної Африки, Замбії та Мозамбіку також було перервано.

Відновлювальні роботи тривають, і електропостачання вже успішно відновлено в деяких районах - повідомила компанія.

Повідомляється, що команди енергетиків працюють над відновленням електропостачання в решті районів з тим, щоб подати світло людям у найкоротші терміни.

Південноафриканська країна виробляє електроенергію на тепловій електростанції Хванге, встановлена потужність якої становить 1500 мегават, та гідроелектростанції Каріба, потужністю 1050 мегават.

Нагадаємо

Уряд Іспанії заявив у вівторок, що масштабне квітневе відключення електроенергії в Іспанії та Португалії, внаслідок якого десятки мільйонів людей за лічені секунди залишилися без електрики, було викликано технічними та плановими помилками, через які мережа не змогла впоратися зі сплеском напруги.