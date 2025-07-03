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Зімбабве занурилось у темряву через системний збій на двох електростанціях: енергосистема паралізована

Київ • УНН

 • 436 перегляди

У четвер Зімбабве зазнало масштабного відключення електроенергії по всій країні через збій системи, що призвів до втрати виробництва на двох електростанціях. Імпорт електроенергії з Південної Африки, Замбії та Мозамбіку також був перерваний.

Зімбабве занурилось у темряву через системний збій на двох електростанціях: енергосистема паралізована

У четвер Зімбабве зазнало відключення електроенергії по території всієї країні через збій системи. Він призвів до втрати виробництва на двох електростанціях, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Національна енергетична компанія Zesa Holdings Ltd. у своїй заяві, надісланій електронною поштою, повідомила, що імпорт електроенергії з Південної Африки, Замбії та Мозамбіку також було перервано.

Відновлювальні роботи тривають, і електропостачання вже успішно відновлено в деяких районах

- повідомила компанія.

Повідомляється, що команди енергетиків працюють над відновленням електропостачання в решті районів з тим, щоб подати світло людям у найкоротші терміни.

Південноафриканська країна виробляє електроенергію на тепловій електростанції Хванге, встановлена потужність якої становить 1500 мегават, та гідроелектростанції Каріба, потужністю 1050 мегават.

Нагадаємо

Уряд Іспанії заявив у вівторок, що масштабне квітневе відключення електроенергії в Іспанії та Португалії, внаслідок якого десятки мільйонів людей за лічені секунди залишилися без електрики, було викликано технічними та плановими помилками, через які мережа не змогла впоратися зі сплеском напруги.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Bloomberg
Замбія
Мозамбік
Південно-Африканська Республіка
Іспанія
Португалія
Tesla
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