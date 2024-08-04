4-8 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визиты в Малави, Замбию и Маврикий. Среди ключевых тем переговоров будет участие африканских государств в усилиях по восстановлению мира для Украины и мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

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Как отмечается, все три страны - Малави, Замбию и Маврикий - министр иностранных дел Украины посетит впервые в истории.

В Лилонгве, Лусаке и Порт-Луи Дмитрий Кулеба проведет переговоры с руководством государств, министрами иностранных дел, деловыми и культурными кругами.

"В центре всех встреч будет развитие двусторонних отношений на основе взаимного уважения и интересов. Среди ключевых тем будет участие африканских государств в глобальных усилиях по восстановлению справедливого мира для Украины и мира", - рассказали в МИД.

Особым акцентом переговоров в Малави станет важная роль Украины в обеспечении продовольственной безопасности: обмен опытом и технологиями в сфере сельского хозяйства, гуманитарная программа "Grain From Ukraine".

В Замбии министр обсудит развитие двусторонних отношений, политического диалога и сотрудничества в рамках международных организаций.

В Маврикии, который является одной из самых успешных экономик Африки, особой темой встреч станет привлечение инвестиций и участие маврикийских бизнесов в восстановлении и реконструкции Украины, указали в МИД.

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