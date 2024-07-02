Президент Чехии Петр Павел официально принял четырех новых послов, среди которых был и новоназначенный посол Украины в Чехии Василий Зварич. Об этом пишет УНН со ссылкой на резиденцию чешского лидера.

Детали

Президент Республики Петр Павел принял верительные грамоты новых послов в Чехии в Пражском Граде. В частности он принял послов Испании, Республики Индия, Республики Замбия и Украины - говорится в заявлении резиденции Петра Павела.

Отныне Зварич Василий Богданович - новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Дополнение

Украина не имела посла в Праге с июля 2022 года. Евгений Перебийнис, занимавший эту должность ранее, вернулся в Украину работать в МИД.

Как передает Радио Свобода, во время первого публичного общения с журналистами посол Украины в Чехии сообщил, что связи Украины и Чехии должны укрепляться и поблагодарил чехов за поддержку.

Для меня большая честь занять эту должность и продолжить стратегическое партнерство между Украиной и Чехией. Хотел бы поблагодарить президента Павела, чешские власти и чешский народ за большую поддержку Украины во время агрессии России. Эта поддержка приближает нашу общую победу, Украины и всего свободного мира, над российским агрессором. Также я рад, как Чехия позиционирует себя на международном уровне, в глобальной политике охраны международного права - заявил Зварич.

Напомним

В мае, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.