Президент Чехії офіційно прийняв нового посла України

Президент Чехії Петр Павел офіційно прийняв чотирьох нових послів, серед яких був і новопризначений посол України в Чехії Василь Зварич. Про це пише УНН з посиланням на резиденцію чеського лідера.

Деталі

Відтепер Зварич Василь Богданович - новий Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Доповнення

Україна не мала посла в Празі з липня 2022 року. Євген Перебийніс, який обіймав цю посаду раніше, повернувся в Україну працювати в МЗС.

Як передає Радіо Свобода, під час першого публічного спілкування з журналістами посол України в Чехії повідомив, що звʼязки України та Чехії мають зміцнюватися та подякував чехам за підтримку.

Для мене велика честь обійняти цю посаду і продовжити стратегічне партнерство між Україною та Чехією. Хотів би подякувати президенту Павелу, чеській владі та чеському народу за велику підтримку України під час агресії Росії. Ця підтримка наближає нашу спільну перемогу, України і всього вільного світу, над російським агресором. Також я радий, як Чехія позиціонує себе на міжнародному рівні, в глобальній політиці охорони міжнародного права