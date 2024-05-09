Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Про це йдеться у президентському указі №316/2024 від 9 травня, пише УНН.
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Зеленський звільнив Залужного з військової служби09.05.24, 13:44 • 104334 перегляди
Нагадаємо
8 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.