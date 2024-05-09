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Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Київ • УНН

 • 17974 перегляди

Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Про це йдеться у президентському указі №316/2024 від 9 травня, пише УНН.

Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії

- ідеться у тексті указу Президента.

Зеленський звільнив Залужного з військової служби09.05.24, 13:44 • 104334 перегляди

Нагадаємо

8 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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