Зеленский открыт к встречам с африканскими лидерами и к диалогу с Африканским союзом — МИД

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Зеленский открыт к встречам с лидерами Африки. Украина расширяет сеть посольств и стремится увеличить товарооборот более чем на 6,7 миллиарда долларов.

Зеленский открыт к встречам с африканскими лидерами и к диалогу с Африканским союзом — МИД

Президент Украины Владимир Зеленский открыт к встречам с африканскими лидерами и к диалогу с Африканским союзом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме "Украина - Африка: Прошлое, настоящее и будущее отношений", передает УНН.

Африка сегодня — это динамика. Это более 4% ежегодного экономического роста. Это колоссальные природные ресурсы, необходимые для глобального технологического перехода. Но самое главное — это человеческий капитал 

- отметил министр, указав, что Украина стремится быть надежным, предсказуемым и выгодным партнером во времена «Африканского Возрождения».

Глава МИД заметил, что Президент Украины Владимир Зеленский открыт к встречам с африканскими лидерами и к диалогу с Африканским союзом.

Касаясь темы давних исторических связей между Украиной и государствами континента, Андрей Сибига напомнил, что уже сто лет назад правительство Украинской Директории во главе с Главным Атаманом Симоном Петлюрой сделало первый шаг, инициировав установление отношений с Абиссинией (современной Эфиопией). 

Он также подчеркнул, что во второй половине ХХ века именно украинские инженеры, строители и ученые закладывали промышленный и энергетический фундамент многих африканских стран. 

Наше общее наследие зафиксировано в бетоне и металле стратегических объектов: от Асуанской ГЭС в Египте до металлургического гиганта в Аджаокуте в Нигерии, объектов в Алжире, Марокко, Анголе и Мозамбике 

- добавил глава МИД. 

Добавим

Министр отметил, что Украина стремится увеличить товарооборот со странами Африки и превысить довоенный показатель в 6,7 млрд долларов. В этом контексте продолжается беспрецедентное дипломатическое расширение: за последние годы открыто 8 новых посольств на континенте, а количество дипломатических миссий выросло до 18. Также планируется открытие посольства в Замбии и генерального консульства в Кейптауне. 

Украина расширяет присутствие в Африке и готовит новую стратегию влияния – Буданов25.03.26, 14:23 • 6660 просмотров

Антонина Туманова

