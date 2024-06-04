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Презентовали потенциал в поставках зерновых и подсолнечного масла: украинская делегация посетила Секретариат Сообщества развития Юга Африки

Презентовали потенциал в поставках зерновых и подсолнечного масла: украинская делегация посетила Секретариат Сообщества развития Юга Африки

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 12:54  •  2713 просмотра

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Украинская делегация представила формулу мира Президента Зеленского, в частности, пункт 2 О продовольственной безопасности, и продемонстрировала сельскохозяйственные возможности Украины Секретариата Сообщества развития Юга Африки.

Украинская делегация совершила визит в Секретариат Сообщества развития Юга Африки. Как сообщили в МИД, представителям африканских стран была представлена формула мира, а также представлены возможности Украины в области сельского хозяйства, передает УНН.

Детали

Как сообщили в дипведомстве, 3 июня специальный представитель по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх совершил визит в секретариат Сообщества развития Юга Африки (САДК, г. Габороне, Республика Ботсвана). В состав делегации во главе с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Николаем Точицким вошли председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду и представители украинского аграрного сектора.

Украинская делегация провела первую в истории отношений встречу с руководящим составом Секретариата САДК во главе с исполнительным секретарем Организации Элиасом Магоси. Во время переговоров состоялось выступление онлайн и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого. Представителям африканских стран была представлена формула мира Президента Владимира Зеленского, в частности, ее п. 2 "продовольственная безопасность", а также представлены возможности Украины в области сельского хозяйства и обсуждены пути активизации сотрудничества нашего государства с этой региональной организацией.

"Представители украинских компаний агропромышленного комплекса сделали презентацию сельскохозяйственного потенциала Украины, в частности относительно поставок зерновых и подсолнечного масла, мяса птицы и т.д., оказания помощи в борьбе с трансграничными вредителями и болезнями животных и сельскохозяйственных культур, механизации сельского хозяйства, а также развития сотрудничества между соответствующими научно-исследовательскими учреждениями Украины и стран-членов САДК. Стороны обменялись мнениями относительно путей преодоления последствий стихийных бедствий, в частности, засухи и наводнений, которые в последние годы все чаще поражают Африканский континент", - отметили в МИД.

Добавим

Кроме того, во время двусторонних встреч специального представителя с заместителем министра сельского хозяйства Республики Ботсвана Молебаци Ш. Молебаци и директорами департаментов регионального сотрудничества и двусторонних отношений МИД Ботсваны, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также имплементацию Формулы мира Президента Зеленского.  

Украинская делегация также провела встречи с представителями африканских стран, в частности Замбии, ДРК, ЮАР и Зимбабве.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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