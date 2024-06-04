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Презентували потенціал у постачанні зернових та олії: українська делегація відвідала Секретаріат Співтовариства розвитку Півдня Африки

Презентували потенціал у постачанні зернових та олії: українська делегація відвідала Секретаріат Співтовариства розвитку Півдня Африки

Київ • УНН

 • 23511 перегляди

Українська делегація представила формулу миру Президента Зеленського, зокрема, пункт 2 Про продовольчу безпеку, та продемонструвала сільськогосподарські можливості України Секретаріату Співтовариства розвитку Півдня Африки.

Українська делегація здійснила візит до Секретаріату Співтовариства розвитку Півдня Африки. Як повідомили у МЗС, аредставникам африканських країн було представлено Формулу миру, а також презентовано можливості України у галузі сільського господарства, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у дипвідомстві, 3 червня спеціальний представник з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх здійснив візит до Секретаріату Співтовариства розвитку Півдня Африки (САДК, м. Ґабороне, Республіка Ботсвана). До складу делегації на чолі з заступником керівника Офісу Президента України Миколою Точицьким увійшли голова Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду та представники українського аграрного сектору.

Українська делегація провела першу в історії відносин зустріч з керівним складом Секретаріату САДК на чолі з виконавчим секретарем організації Еліасом Магосі. Під час переговорів відбувся виступ онлайн в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького. Представникам африканських країн було представлено Формулу миру Президента Володимира Зеленського, зокрема, її п.2 "Продовольча безпека", а також презентовано можливості України у галузі сільського господарства та обговорено шляхи активізації співробітництва нашої держави з цією регіональною організацією.

"Представники українських компаній агропромислового комплексу зробили презентацію сільськогосподарського потенціалу України, зокрема щодо постачання зернових та соняшникової олії, м'яса птиці тощо, надання допомоги в боротьбі з транскордонними шкідниками й хворобами тварин і сільськогосподарських культур, механізації сільського господарства, а також розвитку співробітництва між відповідними науково-дослідними установами України та країн-членів САДК. Сторони обмінялися думками щодо шляхів подолання наслідків стихійних лих, зокрема, посухи та повеней, які останніми роками все частіше вражають Африканський континент", - відзначили у МЗС.

Додамо

Крім того, під час двосторонніх зустрічей спеціального представника із заступником міністра сільського господарства Республіки Ботсвана Молебаці Ш. Молебаці та директорами департаментів регіонального співробітництва і двосторонніх відносин МЗС Ботсвани, сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, а також імплементацію Формули миру Президента Зеленського.  

Українська делегація також провела зустрічі з представниками африканських країн при САДК, зокрема Замбії, ДРК, ПАР та Зімбабве.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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