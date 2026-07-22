Завтра в Познани начнет работу новое консульство Украины - МИД
Киев • УНН
23 июля консульство Украины в Познани начнет принимать первых посетителей. В регионе проживает около 170 тысяч украинцев, которые нуждаются в консульских услугах.
В четверг, 23 июля, консульство Украины в Познани откроет двери для первых посетителей. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.
Министерство иностранных дел Украины продолжает развивать сеть зарубежных дипломатических учреждений. Уже 23 июля консульство Украины в Познани откроет двери для первых посетителей
Как отметил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, решение, где открывать новое консульство, принято в соответствии с существующими потребностями.
Там, где увеличивается количество украинцев и где соответственно растет потребность в консульских услугах. В Познани и области таких около 170 тысяч. До недавнего времени каждому из них, чтобы оформить паспорт или решить консульский вопрос, приходилось ехать через полстраны. Открытие Консульства является важным шагом в усилении защиты прав и интересов граждан Украины за рубежом и еще одним подтверждением того, что Министерство иностранных дел Украины последовательно развивает сеть украинских дипломатических учреждений в соответствии с потребностями наших граждан. Мы стремимся, чтобы консульские услуги становились ближе, доступнее и проще, а взаимодействие людей с государством требовало меньше времени и усилий
Адрес, контакты и информацию о записи на консульский прием можно найти на сайте МИД Украины.
Напомним
За последние годы Украина открыла в Африке 8 новых посольств. Планируется открытие Посольства Украины в Замбии и Генерального консульства Украины в Кейптауне.