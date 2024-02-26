Маврикий запретил высадку 3000 человек с круизного лайнера из-за опасений холеры

Маврикий отказал норвежскому круизному лайнеру в разрешении зайти в порт столицы Порт-Луи из-за опасений потенциальной вспышки холеры на борту, пишет УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

По меньшей мере 15 человек с "Норвежской зари" (Norwegian Dawn) находились в изоляции из-за подозрения заболевания.

Власти Маврикия заявили, что решение заблокировать судно было "принято, чтобы избежать любых рисков для здоровья".

Вчера были взяты пробы для тестирования, результаты которых, как ожидается, будут известны завтра.

У пассажиров во время поездки в Южную Африку появились легкие симптомы желудочного заболевания, сообщил представитель норвежской Cruise Line Holdings.

Пассажир из Нидерландов на борту сообщил NL Times, что капитан сообщил им, что на борту может быть потенциальная вспышка холеры.

Корабль прибыл на Маврикий в субботу вечером, прибыв на день раньше, поскольку не остановился на острове Реюньон.

На корабле находится 2184 пассажира и 1026 членов экипажа. Из них около 2000 пассажиров высадились бы в Порт-Луи после завершения круиза.

По словам представителя норвежской круизной компании, те, кто должен был бы высадиться или присоединиться к круизу, теперь это сделают 27 февраля, пишет издание.

Дополнение

За последние несколько месяцев на юге Африки произошли вспышки холеры, причем больше всего пострадала Замбия.

По данным ООН, с января 2023 года по меньшей мере 188 000 человек заразились холерой в семи странах юга Африки. Погибло более 3000 человек.