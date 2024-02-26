Маврикій заборонив висадку 3000 людей з круїзного лайнера через побоювання холери

Маврикій відмовив норвезькому круїзному лайнеру у дозволі зайти до порту столиці Порт-Луї через побоювання потенційного спалаху холери на борту, пише УНН з посиланням на BBC News.

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Щонайменше 15 людей з "Норвезької зорі" (Norwegian Dawn) перебували в ізоляції через підозру захворювання.

Влада Маврикія заявила, що рішення заблокувати судно було "ухвалено, щоб уникнути будь-яких ризиків для здоров'я".

Вчора було взято проби для тестування, результати яких, як очікується, будуть відомі завтра.

У пасажирів під час поїздки до Південної Африки з'явилися легкі симптоми шлункового захворювання, повідомив представник норвезької Cruise Line Holdings.

Пасажир з Нідерландів на борту повідомив NL Times, що капітан повідомив їм, що на борту може бути потенційний спалах холери.

Корабель прибув на Маврикій у суботу ввечері, прибувши на день раніше, оскільки не зупинився на острові Реюньйон.

На кораблі перебуває 2184 пасажири та 1026 членів екіпажу. З них близько 2000 пасажирів висадилися б у Порт-Луї після завершення круїзу.

За словами представника норвезької круїзної компанії, ті, хто мав би висадитися або приєднатися до круїзу, тепер це зроблять 27 лютого, пише видання.

Доповнення

За останні кілька місяців на півдні Африки сталися спалахи холери, причому найбільше постраждала Замбія.

За даними ООН, з січня 2023 року щонайменше 188 000 людей заразилися холерою у семи країнах півдня Африки. Загинуло понад 3000 людей.