Украина планирует открытие посольства в Замбии и генерального консульства в Кейптауне - МИД

За последние годы Украина открыла в Африке 8 новых посольств. Планируется открытие Посольства Украины в Замбии и Генерального консульства Украины в Кейптауне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, приняв участие в форуме "Украина - Африка: Прошлое, настоящее и будущее отношений", передает УНН.

Министр отметил, что Украина стремится увеличить товарооборот со странами Африки и превысить довоенный показатель в 6,7 млрд долларов. В этом контексте продолжается беспрецедентное дипломатическое расширение: за последние годы открыто 8 новых посольств на континенте, а количество дипломатических миссий выросло до 18. Также планируется открытие посольства в Замбии и генерального консульства в Кейптауне.

"Украина рассматривает Африку не как объект помощи, а как равноправного, сильного субъекта глобальной политики. Мы идем на континент как "провайдер" и партнер готовых, высокотехнологичных решений. Африка ценит силу, технологии и реальное присутствие — и именно это мы стремимся обеспечивать. Взаимная выгода должна быть в центре наших отношений во всех сферах", - отметил глава МИД.

