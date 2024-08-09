Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

В пятницу, 9 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завершает свое четвертое Африканское турне, во время которого он посетил Малави, Замбию и Маврикий. Об этом заявили в МИД, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что визит был насыщен встречами с представителями власти стран, переговорами для увеличения поддержки Украины, а также подписаниями соглашений и меморандумов о сотрудничестве

Україна та Маврикій домовились про угоди щодо інвестицій та оподаткування - Кулеба

Также в МИД подготовили итоги турне в цифрах:

более 24 тысяч километров в пути;

33 часа в самолетах;



7 переговоров в 3 странах, из них 3 - с лидерами, 3 - с министрами иностранных дел, 1 - с бизнесом;



договорились о 5 межгосударственных соглашениях, 3 из которых уже подписаны.



Очень важно системно, год за годом, работать со странами Африки. Что это дает Украине? Прежде всего - укрепление глобальной поддержки нашего государства и его инициатив, в частности Формулы мира, голосований в ГА ООН; противодействие российскому влиянию и пропаганде; создание новых возможностей для бизнеса и экономики Украины - убеждает Дмитрий Кулеба.

Напомним,

Министры иностранных дел Украины и Маврикия подписали соглашение о безвизе. Обсуждались углубление связей с Африкой и перспективы сотрудничества, в частности привлечение маврикийских инвесторов к восстановлению Украины.