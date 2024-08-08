Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

Украина и Маврикий договорились начать работу над двусторонними соглашениями по защите инвестиций и избежанию двойного налогообложения, сообщил по итогам переговоров с премьер-министром Маврикия Правиндом Кумаром Джагнотом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявление которого распространили в МИД, пишет УНН.

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"Сегодня в Порт-Луи я имел честь быть принятым премьер-министром Маврикия Правиндом Кумаром Джагнотом. Это первый визит министра иностранных дел Украины в Республику Маврикий. Наши страны высоко ценят защиту основополагающих принципов Устава ООН, таких как суверенитет и территориальная целостность наций, и я благодарен Маврикию за принципиальную позицию поддержки Украины в противодействии российской агрессии, а также за то, что Республика Маврикий присоединилась к коммюнике Саммита мира", - указал Кулеба.

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По словам Кулебы, стороны обсудили, как наши две страны могут усилить сотрудничество в сферах политического диалога, торговли и инвестиций, а также укрепить отношения между Украиной и Африкой.

"Учитывая высокий уровень развития экономики и бизнеса Маврикия, мы приветствуем значительный интерес к участию в восстановлении Украины. В этом контексте мы договорились начать работу над двусторонними соглашениями по защите инвестиций и избежанию двойного налогообложения", - отметил Кулеба.

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