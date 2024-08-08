Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

В четверг, 8 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Маврикия Манишем Гобином в маврикийской столице Порт-Луи. Об этом заявили в МИД Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркивают, что это первый визит министра иностранных дел Украины в Маврикий со времени установления двусторонних отношений в 1992 году.

Глава МИД Украины выразил благодарность Маврикию за последовательную поддержку Украины, в частности голосование за важные резолюции в Генассамблее ООН и недавнее присоединение к итоговому коммюнике Саммита мира.

Кулеба обговорив з президентом Малаві допомогу в рамках ініціативи Grain From Ukraine

Также Кулеба подробно разъяснил логику дальнейших шагов Украины на пути ко второму Саммиту мира и призвал Маврикий принять активное участие во внедрении Формулы мира.

В свою очередь Маниш Гобин заверил в готовности Маврикия помогать Украине в привлечении большего количества стран Африки к процессу восстановления справедливого и прочного мира на основе Формулы мира.

Министры подробно обсудили углубление связей Украины со странами Африки, развитие отношений нашего государства с Африканским Союзом и перспективы трехстороннего торгового и инвестиционного сотрудничества Украины, Маврикия и отдельных африканских стран.

Министры договорились о дальнейших шагах в подготовке к заключению соглашения о взаимном продвижении и защите инвестиций и соглашения об избежании двойного налогообложения, которые значительно оживят экономическое и торговое сотрудничество, будут способствовать привлечению инвестиций в Украину и ее восстановлению - отмечают в МИД.

В ведомстве добавляют, что министры отдельно тщательно проговорили развитие торговли и инвестиций между Украиной и Маврикием.

В МИД отмечают, что Маврикий является одной из самых успешных экономик Африки с самым высоким ВВП по паритету покупательной способности, занимает первое место среди африканских стран во Всемирном рейтинге глобальной конкуренции Всемирного банка и 13-е место в мире по легкости ведения бизнеса.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был принят президентом Замбии Хакаинде Хичилемой. Кулеба выразил уверенность, что Замбия и вся Африка должны сыграть важную роль на пути к миру. Также они обсудили сферы, где можно сделать партнерство сильнее.