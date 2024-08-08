Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США не были предупреждены об операции в Курской области

США не были предупреждены об операции в Курской области

  •  112974 просмотра
CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

  •  115156 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  106769 просмотра
Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

  •  102074 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  107780 просмотра
публикации
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  107780 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  136730 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  192819 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

6 августа 2024, 15:22  •  197412 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

6 августа 2024, 11:15  •  205763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  106769 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

  •  79457 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  138666 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  110726 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа 2024, 03:03  •  121687 просмотра
Актуальное
Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 12:18  •  3879 просмотра

Read in English

Министр Кулеба совершил первый визит в истории в Маврикий. Обсуждались поддержка Украины, Формула мира и перспективы экономического сотрудничества между странами.

В четверг, 8 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Маврикия Манишем Гобином в маврикийской столице Порт-Луи. Об этом заявили в МИД Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркивают, что это первый визит министра иностранных дел Украины в Маврикий со времени установления двусторонних отношений в 1992 году.

Глава МИД Украины выразил благодарность Маврикию за последовательную поддержку Украины, в частности голосование за важные резолюции в Генассамблее ООН и недавнее присоединение к итоговому коммюнике Саммита мира.

Кулеба обговорив з президентом Малаві допомогу в рамках ініціативи Grain From Ukraine5 августа 2024, 11:36 • 22628 просмотров

Также Кулеба подробно разъяснил логику дальнейших шагов Украины на пути ко второму Саммиту мира и призвал Маврикий принять активное участие во внедрении Формулы мира.

В свою очередь Маниш Гобин заверил в готовности Маврикия помогать Украине в привлечении большего количества стран Африки к процессу восстановления справедливого и прочного мира на основе Формулы мира.

Министры подробно обсудили углубление связей Украины со странами Африки, развитие отношений нашего государства с Африканским Союзом и перспективы трехстороннего торгового и инвестиционного сотрудничества Украины, Маврикия и отдельных африканских стран.

Министры договорились о дальнейших шагах в подготовке к заключению соглашения о взаимном продвижении и защите инвестиций и соглашения об избежании двойного налогообложения, которые значительно оживят экономическое и торговое сотрудничество, будут способствовать привлечению инвестиций в Украину и ее восстановлению

- отмечают в МИД. 

В ведомстве добавляют, что министры отдельно тщательно проговорили развитие торговли и инвестиций между Украиной и Маврикием.

В МИД отмечают, что Маврикий является одной из самых успешных экономик Африки с самым высоким ВВП по паритету покупательной способности, занимает первое место среди африканских стран во Всемирном рейтинге глобальной конкуренции Всемирного банка и 13-е место в мире по легкости ведения бизнеса.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был принят президентом Замбии Хакаинде Хичилемой. Кулеба выразил уверенность, что Замбия и вся Африка должны сыграть важную роль на пути к миру. Также они обсудили сферы, где можно сделать партнерство сильнее.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
zambiyaЗамбия
afrikaАфрика
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Эксклюзив
У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист
  •  8482 просмотра

У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области
  •  28867 просмотра

Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

Эксклюзив
Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт
  •  80354 просмотра

Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт

Эксклюзив
Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья
  •  78842 просмотра

Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья

Эксклюзив
Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог
  •  85374 просмотра

Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог

Эксклюзив
Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы
  •  64960 просмотра

Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

Эксклюзив
Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов
  •  108611 просмотра

Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение
  •  108484 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение

Эксклюзив
НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп
7 августа 2024, 10:52  •  116503 просмотра

НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп

Эксклюзив
Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт
7 августа 2024, 09:53  •  109947 просмотра

Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт

Популярные

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  107780 просмотра
Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

  •  102074 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  106769 просмотра
CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

  •  115156 просмотра
США не были предупреждены об операции в Курской области

США не были предупреждены об операции в Курской области

  •  112974 просмотра

Публикации

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  107780 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  136730 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  192819 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

6 августа 2024, 15:22  •  197412 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

6 августа 2024, 11:15  •  205763 просмотра

Война

"Армия+" содержит 11 видов рапортов и уникальный ID для военных - Федоров

"Армия+" содержит 11 видов рапортов и уникальный ID для военных - Федоров

  •  762 просмотра
В Харькове прогремел взрыв - СМИ

В Харькове прогремел взрыв - СМИ

  •  4671 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

  •  14796 просмотра
"АТЕШ" разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя в оккупированном Крыму

"АТЕШ" разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя в оккупированном Крыму

  •  12194 просмотра
Авиаудар рф по Сумщине: в прокуратуре уточнили, что погибли два брата 6 и 23 лет

Авиаудар рф по Сумщине: в прокуратуре уточнили, что погибли два брата 6 и 23 лет

  •  15040 просмотра

политика

Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

  •  5645 просмотра
Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

  •  7240 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

  •  14796 просмотра
Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области
Эксклюзив

  •  28838 просмотра
Депутата от "ОПЗЖ" из Черкасской области задержали при попытке незаконного пересечения границы со Словакией - СБУ

Депутата от "ОПЗЖ" из Черкасской области задержали при попытке незаконного пересечения границы со Словакией - СБУ

  •  18301 просмотра

Война

"Армия+" содержит 11 видов рапортов и уникальный ID для военных - Федоров

"Армия+" содержит 11 видов рапортов и уникальный ID для военных - Федоров

  •  762 просмотра
В Харькове прогремел взрыв - СМИ

В Харькове прогремел взрыв - СМИ

  •  4671 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

  •  14796 просмотра
"АТЕШ" разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя в оккупированном Крыму

"АТЕШ" разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя в оккупированном Крыму

  •  12194 просмотра
Авиаудар рф по Сумщине: в прокуратуре уточнили, что погибли два брата 6 и 23 лет

Авиаудар рф по Сумщине: в прокуратуре уточнили, что погибли два брата 6 и 23 лет

  •  15040 просмотра

политика

Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

  •  5645 просмотра
Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

  •  7240 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

  •  14796 просмотра
Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области
Эксклюзив

  •  28838 просмотра
Депутата от "ОПЗЖ" из Черкасской области задержали при попытке незаконного пересечения границы со Словакией - СБУ

Депутата от "ОПЗЖ" из Черкасской области задержали при попытке незаконного пересечения границы со Словакией - СБУ

  •  18301 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  118606 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  121936 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  134894 просмотра

Экономика

Банки одобрили кредиты на почти 4 млрд грн на восстановление в энергетике - НБУ

Банки одобрили кредиты на почти 4 млрд грн на восстановление в энергетике - НБУ

  •  1065 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

  •  5645 просмотра
У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист
Эксклюзив

  •  8436 просмотра
Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

  •  7240 просмотра
Более 95% дронов для ВСУ производятся в Украине - Федоров

Более 95% дронов для ВСУ производятся в Украине - Федоров

  •  31601 просмотра

Киев

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  28512 просмотра
В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

  •  31570 просмотра
Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

  •  38820 просмотра
На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено

На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено

  •  39754 просмотра
В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

  •  41190 просмотра