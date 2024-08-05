Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Малави Лазарусом Чакверой. Обсуждалась помощь Украины в рамках программы «Grain From Ukraine» и потенциал сотрудничества в различных сферах.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Малави Лазарусом Чакверой в Лилонгве. Они обсудили помощь Украины в рамках программы «Grain From Ukraine» и сотрудничество стран в различных сферах. Об этом Кулеба рассказал на своей странице в X, передает УНН.
Детали
В продолжение диалога между украинским и малавийским лидерами я имел честь быть принятым Президентом Лазарусом Чакверой в Лилонгве
Малаві приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський 24 июня 2024, 17:50 • 27325 просмотров
По его словам, Киев ценит твердую и последовательную позицию Малави относительно российской агрессии против Украины. Он также подчеркнул, что Украина стремится помочь своим партнерам, в частности в рамках программы «Grain From Ukraine».
Мы осознаем серьезное влияние изменения климата на продовольственную безопасность Малави. По поручению Президента Зеленского я сообщил, что Украина решила помочь Малави в рамках нашей программы "Grain From Ukraine". Мы также обсудили потенциал взаимовыгодного сотрудничества в сельском хозяйстве, фармацевтике, диджитализации и других сферах
Напомним,
Этим летом Украина впервые отправила 2453,26 тонны подсолнечного масла в качестве гуманитарной помощи в африканские страны и Палестину в рамках инициативы Grain from Ukrain.