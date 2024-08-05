Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Малави Лазарусом Чакверой в Лилонгве. Они обсудили помощь Украины в рамках программы «Grain From Ukraine» и сотрудничество стран в различных сферах. Об этом Кулеба рассказал на своей странице в X, передает УНН.

Детали

В продолжение диалога между украинским и малавийским лидерами я имел честь быть принятым Президентом Лазарусом Чакверой в Лилонгве - рассказал Кулеба.

Малаві приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський

По его словам, Киев ценит твердую и последовательную позицию Малави относительно российской агрессии против Украины. Он также подчеркнул, что Украина стремится помочь своим партнерам, в частности в рамках программы «Grain From Ukraine».

Мы осознаем серьезное влияние изменения климата на продовольственную безопасность Малави. По поручению Президента Зеленского я сообщил, что Украина решила помочь Малави в рамках нашей программы "Grain From Ukraine". Мы также обсудили потенциал взаимовыгодного сотрудничества в сельском хозяйстве, фармацевтике, диджитализации и других сферах - отметил глава МИД

Напомним,

Этим летом Украина впервые отправила 2453,26 тонны подсолнечного масла в качестве гуманитарной помощи в африканские страны и Палестину в рамках инициативы Grain from Ukrain.