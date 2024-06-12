Україна вперше відправить соняшникову олію в рамках “Grain from Ukraine” до країн Африки
Київ • УНН
Україна вперше відправляє 2453,26 тонни соняшникової олії в якості гуманітарної допомоги до африканських країн та Палестини в рамках ініціативи Grain from Ukrain.
Україна вперше відправить 2453,26 тонн соняшникової олії в рамках гуманітарної ініціативи "Grain from Ukraine" в країни Африки. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики, передає УНН.
"Україна вперше відправляє соняшникову олію в рамках гуманітарної продовольчої ініціативи президента України "Grain from Ukraine". 2453,26 тонн олії призначено для 5-х держав Африки - Демократична Республіка Конго, Мозамбік, Джибуті, Мавританія, Палестина. Відправка гуманітарного вантажу здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН", - йдеться в повідомленні.
Заступник міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич зазначив, що цього року Україна розширила номенклатуру гуманітарних вантажів.
"Ми виконуємо місію нашої країни, забезпечуємо продовольчу безпеку у світі. І розширюємо гуманітарні товари, як було оголошено Президентом України Володимиром Зеленським під час другого саміту "Grain from Ukraine". Ми постачаємо не лише зерно, а і кукурудзу, горох, а тепер вже і соняшникову олію. Ця олія буде відправлена контейнерами з портів Великої Одеси", - зазначив Маркіян Дмитрасевич.
Також зазначається, що загалом в рамках ініціативи "Grain from Ukraine" було відправлено 10 суден із понад 200 тис. тонн аграрної продукції до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії, Судану, Палестини.
Нагадаємо
Україна поставила 1151 тонну колотого гороху до Конго в рамках ініціативи "Grain from Ukraine".