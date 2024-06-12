Украина впервые отправит подсолнечное масло в рамках "Grain from Ukraine" в страны Африки

Украина впервые отправит 2453,26 тонн подсолнечного масла в рамках гуманитарной инициативы "Grain from Ukraine" в страны Африки. Об этом сообщает Министерство аграрной политики, передает УНН.

"Украина впервые отправляет подсолнечное масло в рамках гуманитарной продовольственной инициативы президента Украины „Grain from Ukraine". 2453,26 тонн масла предназначено для 5-х государств Африки - Демократическая Республика Конго, Мозамбик, Джибути, Мавритания, Палестина. Отправка гуманитарного груза осуществляется Министерством аграрной политики и продовольствия Украины совместно со Всемирной продовольственной программой ООН", - говорится в сообщении.

Заместитель министра агрополитики Маркиян Дмитрасевич отметил, что в этом году Украина расширила номенклатуру гуманитарных грузов.

"Мы выполняем миссию нашей страны, обеспечиваем продовольственную безопасность в мире. И расширяем гуманитарные товары, как было объявлено Президентом Украины Владимиром Зеленским во время второго саммита "Grain from Ukraine". Мы поставляем не только зерно, но и кукурузу, горох, а теперь уже и подсолнечное масло. Это масло будет отправлено контейнерами из портов Большой Одессы", - отметил Маркиян Дмитрасевич.

Также отмечается, что всего в рамках инициативы "Grain from Ukraine" было отправлено 10 судов с более 200 тыс. тонн аграрной продукции в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию, Судан, Палестину.

Напомним

Украина поставила 1151 тонну колотого гороха в Конго в рамках инициативы "Grain from Ukraine".