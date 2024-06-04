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"Grain from Ukraine": Київ передав сім'ям в Конго 1151 тонну гороху

"Grain from Ukraine": Київ передав сім'ям в Конго 1151 тонну гороху

Київ • УНН

 • 23346 перегляди

Україна передала 1151 тонну колотого гороху сім'ям в Конго в рамках гуманітарної продовольчої програми "Grain from Ukraine".

Україна поставила 1151 тонну колотого гороху до Конго в рамках ініціативи "Grain from Ukraine". Про це УНН повідомляє із посиланням на преслсужбу МЗС. 

Деталі 

 860 тонн колотого гороху вже роздали сім'ям за посередництва Всесвітньої продовольчої програми в країні. 

Майже 320 тисяч людей отримають пайки колотого гороху як частину 30-денного пакету продовольчої допомоги.

Як вказали в МЗС, цей вантаж – перший в рамках ініціативи для Демократичної Республіки Конго, яка переживає одну з найбільших криз голоду в світі. Вантаж було доставлено завдяки фінансовій підтримці  Бельгії та Данії.

Доповнення

Очікується, що врожай зернових в Україні у 2024 році знизиться до 74,6 млн тонн через скорочення посівних площ та посушливі погодні умови в деяких регіонах

Довідково 

"Grain from Ukraine" - гуманітарна продовольча програма, започаткована Президентом України Володимиром 26 листопада 2022 року. У співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН Україна та країни-партнери програми визначають країни, які відчувають гостру нестачу продовольства. До програми приєдналися понад 30 країн та міжнародних організацій.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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