"Grain from Ukraine": Київ передав сім'ям в Конго 1151 тонну гороху
Київ • УНН
Україна передала 1151 тонну колотого гороху сім'ям в Конго в рамках гуманітарної продовольчої програми "Grain from Ukraine".
Україна поставила 1151 тонну колотого гороху до Конго в рамках ініціативи "Grain from Ukraine". Про це УНН повідомляє із посиланням на преслсужбу МЗС.
Деталі
860 тонн колотого гороху вже роздали сім'ям за посередництва Всесвітньої продовольчої програми в країні.
Майже 320 тисяч людей отримають пайки колотого гороху як частину 30-денного пакету продовольчої допомоги.
Як вказали в МЗС, цей вантаж – перший в рамках ініціативи для Демократичної Республіки Конго, яка переживає одну з найбільших криз голоду в світі. Вантаж було доставлено завдяки фінансовій підтримці Бельгії та Данії.
Доповнення
Очікується, що врожай зернових в Україні у 2024 році знизиться до 74,6 млн тонн через скорочення посівних площ та посушливі погодні умови в деяких регіонах
Довідково
"Grain from Ukraine" - гуманітарна продовольча програма, започаткована Президентом України Володимиром 26 листопада 2022 року. У співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН Україна та країни-партнери програми визначають країни, які відчувають гостру нестачу продовольства. До програми приєдналися понад 30 країн та міжнародних організацій.