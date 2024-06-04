"Grain from Ukraine": Киев передал семьям в Конго 1151 тонну гороха

Украина поставила 1151 тонну колотого гороха в Конго в рамках инициативы "Grain from Ukraine". Об этом УНН сообщает со ссылкой на преслсужбу МИД.

Детали

860 тонн колотого гороха уже были розданы семьям при посредничестве Всемирной продовольственной программы в стране.

Почти 320 тысяч человек получат пайки колотого гороха как часть 30-дневного пакета продовольственной помощи.

Как указали в МИД, этот груз-первый в рамках инициативы для Демократической Республики Конго, которая переживает один из крупнейших кризисов голода в мире. Груз был доставлен благодаря финансовой поддержке Бельгии и Дании.

Дополнение

Ожидается, что урожай зерновых в Украине в 2024 году снизится до 74,6 млн тонн из-за сокращения посевных площадей и засушливых погодных условий в некоторых регионах

Справочно

"Grain from Ukraine" - гуманитарная продовольственная программа, начатая Президентом Украины Владимиром 26 ноября 2022 года. В сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН Украина и страны-партнеры программы определяют страны, испытывающие острую нехватку продовольствия. К программе присоединились более 30 стран и международных организаций.